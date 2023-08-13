Doktor odasından güvenlikle çıkabildi. 15 gündür tek başına çalışıyordu

Doktorların yaşadığı kötü çalışma koşulları ve şiddetin bir örneği Diyarbakır’da yaşandı. Çalıştığı hastanede 15 gündür tek göz doktoru olarak çalışan doktor mesai saati bitiminde odasından güvenlik görevlilerinin korumasıyla çıkabildi.

Doktor odasından güvenlikle çıkabildi. 15 gündür tek başına çalışıyordu

Türkiye'nin kanayan yaralarından biri olan sağlıkta şiddet, beş dakikada muayene, yetersiz maaş ve ağır çalışma şartlarıyla birlikte doktorlar tek çıkış yolu olarak gördükleri 'beyaz göç'e itiliyor. 2022’de Türk Tabipleri Birliği’ne ‘İyi Hal Belgesi’ için başvuru yapanların sayısı 2 bin 685 olarak açıklanmış bu sayının 2023'te dört bine dayanması bekleniyordu.

Rakamın ürkütücü boyutlara ulaşmasına yol açan sağlıkta şiddet ve ağır çalışma şartlarından birisi Diyarbakır'da yaşandı.

Sosyal medyaya düşen ve gündem olan olay Ergani Devlet Hastanesi'nden meydana geldi. İddiaya göre hastane, tek göz doktorunun eksikliği nedeniyle son 15 gündür sorunlar yaşıyor. Özellikle göz muayenelerinde büyük bir yoğunluk yaşanıyor.

DOKTOR ODASINDAN ÇIKAMADI

Randevusu olmayan hastaların yanı sıra Çermik İlçe Jandarma Komutanlığına alınacak Geçici Köy Korucu adaylarının raporları için de yönlendirildiği hastanede, Dr. Cansev Şekerler, yoğunluktan dolayı odasından çıkamaz hale geldi.

Mesai saatleri sona erdiğinde dahi muayene olmak isteyen hastalar, Dr. Şekerler'in odasından çıkmaması nedeniyle beklemek zorunda kaldı. Doktor olay yerine gelen hastane güvenliği tarafından açılan güvenlik koridoru ile odasından çıkarıldı. Bu sırada hastalar tarafından yuhalandı.

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