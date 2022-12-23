23 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Karnından 7,5 kilo kitle çıktı. Doktor şok oldu

Amasya’da karnının 6 yıldır büyümesi sonucu hareket etmekte güçlük çeken kadının vücudundan ameliyatla 7,5 kilo ağırlığında kitle çıkarıldığı bildirildi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 09:36
Takip Et

Doktor şok oldu. Amasya’da karnından 7,5 kilo kitle çıktı

Karnından 7,5 kilo kitle çıktı. Doktor şok oldu
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre, Çeşitli hastalıklar ve salgın nedeniyle ameliyatını 6 yıldır erteleyen 54 yaşındaki Münevver Hilal Yiğit, bu sürede içine sığmaz hale gelen kitlenin başarılı geçen operasyonla çıkarılmasıyla sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

BAŞARILI AMELİYATLAR YAPILIYOR

6 yıl önce karnında tespit edilen 9 santim büyüklüğündeki kisti önce ameliyatına engel olan tansiyonu, sonrasında geçirdiği kalp krizi ve korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihmal eden evli ve 2 çocuk annesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara’ya başvurduğu bildirildi.

Tetkik ve tahlillerinde karnını saran kitle belirlendi. Prof. Dr. Kara ve ekibinin gerçekleştirdi 2 saat süren ameliyatla kitle alındığı vurgulandı. Tartıldığında 7,5 kilo ağırlığında olduğu görülen kitle herkesi şaşkına çevirdiği bildirildi.

KADIN DOĞUM HEKİMLERİNE PERİYODİK KONTROL YAPTIRIN

Karnı saran kitlenin yumurtalık kaynaklı olduğunu belirlemeleri üzerine yaptıkları ameliyatla hastasını sağlığına kavuşturan Prof. Dr. Osman Fadıl Kara şunları ifade etti:

“Şu an yüzü gülüyor. Artık huzurlu bir yaşam sürecek. Günlük yaşamına hareket kısıtlığı olmadan devam edecek” diye konuştu. Yumurtalık ya da rahimde oluşan kitlelerin geç fark edilmelerinin hayati riskler oluşturduğuna değinen Kara, “Yumurtalık kanserleri, kistleri veya tümörleri çok erken tanı almayabilir. Çünkü karın boşluğunda hissedilemez. Ancak ultrasonla, emar yada muayeneyle teşhis edilebilir. O nedenle bütün hanımların bu tip olaylara maruz kalmaması için periyodik olarak kadın doğum hekimlerine kontrol yaptırmalarını öneriyorum”

“KARNIM KOCAMAN OLMUŞTU”

İçinden çıkan kitlenin bu kadar büyüklükte olduğunu tahmin etmediğini anlatan Yiğit şunları açıkladı:

“Karnım kocaman olmuştu. Çok büyüktü. İkizlere hamile gibiydim. Son dönemde hareketlerimi kısıtlamıştı. Oturmamda, kalkmamda güçlük çekiyordum. Sonrasında ameliyatla sağlıma kavuştum”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Spor yapmadan zayıflamak isteyenlere çözüm. Osmanlıdan günümüze ulaşan şifa iksiri
1
﻿Spor yapmadan zayıflamak isteyenlere çözüm. Osmanlıdan günümüze ulaşan şifa iksiri
﻿Spor yapmadan zayıflamak isteyenlere çözüm. Osmanlıdan günümüze ulaşan şifa iksiri
﻿Saray'da fırtınalar koparacak anket. Cumhur İttifakı'na üç büyük şehirden kara haber
2
﻿Saray'da fırtınalar koparacak anket. Cumhur İttifakı'na üç büyük şehirden kara haber
﻿Saray'da fırtınalar koparacak anket. Cumhur İttifakı'na üç büyük şehirden kara haber
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
3
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
﻿Zafer Arapkirli asgari ücretteki büyük oyunu ortaya çıkardı. TÜRK-İŞ'i ensesinden yakaladı
4
﻿Zafer Arapkirli asgari ücretteki büyük oyunu ortaya çıkardı. TÜRK-İŞ'i ensesinden yakaladı
﻿Zafer Arapkirli asgari ücretteki büyük oyunu ortaya çıkardı. TÜRK-İŞ'i ensesinden yakaladı
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
5
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
﻿Pekmez, tereyağ ve karabiber üçlüsü adeta şifa iksiri. Karışım bakın hangi hastalıklara savaş açıyor
6
﻿Pekmez, tereyağ ve karabiber üçlüsü adeta şifa iksiri. Karışım bakın hangi hastalıklara savaş açıyor
﻿Pekmez, tereyağ ve karabiber üçlüsü adeta şifa iksiri. Karışım bakın hangi hastalıklara savaş açıyor
﻿AKP Sözcüsü Ömer Çelik EYT'nin ne zaman Meclis'e gönderileceğini açıkladı
7
﻿AKP Sözcüsü Ömer Çelik EYT'nin ne zaman Meclis'e gönderileceğini açıkladı
﻿AKP Sözcüsü Ömer Çelik EYT'nin ne zaman Meclis'e gönderileceğini açıkladı
﻿Borsa güne düşüşle başladı
﻿Borsa güne düşüşle başladı
﻿Borsa güne düşüşle başladı
﻿Brent petrolün varil fiyatı 82,07 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 82,07 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 82,07 dolar
﻿Akşener'den çıkarma: 4 haftada 8 şehre gidecek
﻿Akşener'den çıkarma: 4 haftada 8 şehre gidecek
﻿Akşener'den çıkarma: 4 haftada 8 şehre gidecek
﻿ Yunan-Roma-Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olabileceği düşünülen 448 tarihi eser ele geçirildi
﻿ Yunan-Roma-Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olabileceği düşünülen 448 tarihi eser ele geçirildi
﻿ Yunan-Roma-Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olabileceği düşünülen 448 tarihi eser ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.