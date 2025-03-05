Doktora bıçakla saldırmıştı! İfadesinde 'yapay zeka' detayı hayrete düşürdü!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Doktora bıçakla saldırmıştı! İfadesinde 'yapay zeka' detayı hayrete düşürdü!

Niğde'de 62 yaşındaki T.S beyin ameliyatını gerçekleştiren 34 yaşındaki Beyin Cerrahı Dr. Burak Yörük'ü 4 yerinden bıçaklamıştı. Kendisini görüntüleyen gazetecilere verdiği 'yapay zeka' cevabı hayrete düşürdü.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Beyin Cerrahisi Servisi'nde dün öğle saatlerinde Dr. Burak Yörük ile tedavi için gelen hastası T.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında T.S., Yörük'ü başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden 4 bıçak darbesiyle yaraladı.

Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle T.S., etkisiz hale getirildi. İhbarla hastaneye sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Yörük, hastanenin acil servisinde tedaviye alındı. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Doktor Yörük'ün, bir süre önce T.S.'nin beyin ameliyatını gerçekleştirdiği bildirildi.

'BAŞIMDA ONUN CİHAZLARI VAR'

Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.S. adliyeye sevk edildi. T.S. bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, "Doktoru neden bıçakladınız?" sorusu üzerine "Suçunu itiraf etmiyor. Bana yapay zeka yerleştirdi. Başımda onun cihazları var" diye konuştu.

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