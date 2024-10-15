Doktora gideceğim diyerek iş yerinden çıktı. Kasiyerin cansız bedeni ormanda bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Doktora gideceğim diyerek iş yerinden çıktı. Kasiyerin cansız bedeni ormanda bulundu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kendisinden iki gündür haber alınamayan 35 yaşındaki market kasiyerinin cansız bedeni Finike ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu.

Kumluca'da bir akaryakıt istasyonuna bağlı markette kasiyer olarak çalışan Ali D. (35), pazartesi günü öğle saatlerinde ‘Biraz rahatsızım, doktora gideceğim' diyerek iş yerinden ayrıldı.

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Ailesi akşama kadar gidebileceği yerlere baktı, bulamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

Kendisinden dün öğle saatlerinden beri bir daha haber alınamayan Ali D.'nin cansız bedeni, arazi görevi gerçekleştiren Finike Orman İşletme Müdürlüğünde görevli orman muhafaza memurları tarafından ormanlık alanda bulundu. Kumluca Alakır Barajı yakınları, Finike Akçaalan Mahalle yolu üzeri ormanlık alanda yerde hareketsiz yatan birisinin olduğunu gören orman muhafaza memurları durumu jandarmaya bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın av tüfeği ile başından vurularak öldüğünü tespit etti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ali D.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp morguna kaldırıldı.

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