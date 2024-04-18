Doktora kabusu yaşattı, tahliye olur olmaz yeniden tutuklandı

Edirne’de, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dahili Yoğun Bakım Servisi’nde kanser tedavisi gören Nazife Kuşçu, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 6 Şubat tarihinde yaşamını yitirdi.

Asistan doktor olarak serviste görev yapan B.B.Ö., hastanın oğlu Volkan Kuşçu'ya ölüm belgelerinin doldurulması için bilgi vermek istedi. Volkan Kuşçu ise bu sırada doktor B.B.Ö.'ye yumruklu saldırıda bulundu.

Güvenlik görevlileri araya girerken; hastane yönetimi 'beyaz kod' bildiriminde bulundu.

Hastaneye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Volkan Kuşçu'nun 1,30 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsiyle cezalandırılan Volkan Kuşçu, Başsavcılığın itirazı ile yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı.

İKİNCİ DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

Kuşçu, hakkında Edirne 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşmasında tahliye edildi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPINCA YENİDEN TUTUKLANDI

Duruşmanın ardından tahliye olan Kuşçu, sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesaj paylaştı.

Sosyal medya hesabından “Cezaevinden çıkan adam katile dönüşür” repliğinin geçtiği bir dizi sahnesini paylaşıp, mesaj gönderdiğini iddia eden aile, savcılığa şikayette bulundu.

Haberleşme ve iletişim yasağı bulunan Kuşçu'nun paylaşımını 'tehdit' olarak kabul eden savcılık, hakkında tutuklama talebinde bulundu. Kuşçu, bu şikayetin üzerine yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.