Yaklaşık 2 bin hekim, Orman Bölge Müdürlüğü’ne 24 bin fıstık çamı fidanı bağışlayarak geleceğe nefes olacak anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Bu güçlü dayanışmanın ardından, yaklaşık 500 kişinin katıldığı Bursa Mudanya-Balabancık mevkiinde büyük bir fidan dikim şenliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte yüzlerce fidan toprakla buluştu ve “Hekimler Ormanı”nın temeli atıldı. Dr. Özlem Kaya süreci şöyle değerlendirdi: "İklim değişikliği artık geleceğin değil, bugünün sağlık sorunu. Küresel ısınma ile birlikte artan sıcaklıklar, orman yangınları ve hava kirliliği sonucu ekosistemde meydana gelen bozulma; solunum hastalıklarından kalp damar hastalıklarına, kanserden psikiyatrik rahatsızlıklara kadar pek çok sağlık sorununa neden olabiliyor. Bir hekim olarak görevimiz sadece hastalıkları tedavi etmek değil; etkin önlemler üreterek toplumu hastalıklardan korumaktır. Bunun en önemli yollarından biri de doğayı iyileştirerek geleceğe nefes olmaktır. 6 ay önce başlattığım bu hareket, meslektaşlarımın olağanüstü desteğiyle büyük bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü. 2 bin hekimin birlik olup 24 bin fidan bağışlaması, dayanışmanın en güçlü örneğidir."

Projeye emek veren herkese teşekkür eden Dr. Kaya, "Proje için onay veren Bursa Valisi Erol Ayyıldız’a, süreç boyunca destek veren tüm meslektaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Fidan dikme etkinliğimize aileleriyle birlikte katılan değerli hekimlerimize ve tüm doğasever dostlarımıza, Bursa Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Ali Yaşar Ulusoy ve orman mühendisi Halime Gümüş’e, İbrahim Özhan ve Özhan Market çalışanlarına, Balabancık köyü Muhtarı Ali Ceylan’a ve sanatçı duyarlılığıyla sosyal sorumluluk projelerine desteğini esirgemeyen Fatih Erkoç’a teşekkür ederim" dedi.

Dr. Özlem Kaya sözlerini şu çağrıyla bitirdi: "Her kökte hekim eli, her filizde yarının nefesi olsun. Hep birlikte doğaya sahip çıkarak gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakalım"