Doktorları hayrete düşüren su! 2 bardak içenin şekeri dip yapıyor

Tokat'ın Niksar ilçesine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Kapıağzı köyü yakınlarında Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kaynak suyu keşfetti.

Bölgede yapılan çalışmalar esnasında sudan içen ekip üyelerinden şeker hastası olanlar, kan şekeri seviyelerinde belirgin bir düşüş olduğunu gözlemlerken, çeşmenin tamamlanmasıyla beraber suyun şifalı olduğuna inanan vatandaşlar, çeşmeye koştu.

Bölgeye gelenler, bidonlarla su doldurarak evlerine götürürken, çevre illerden de suya rağbet oluyor. Özellikle şeker hastalığı ve diğer rahatsızlıkları olanlar, suyun kendilerine iyi geleceğine inanırken, suyun sağlık üzerindeki etkileri bilimsel olarak henüz tam anlamıyla kanıtlanmadı.

"ŞEKER 500'DEN AŞAĞI DÜŞMÜYORMUŞ. SUDAN İÇTİKTEN SONRA 100'E DÜŞMÜŞ"

Şeker çeşmesi hakkında bilgi aktaran Kapıağzı köyünün muhtarı Bayram Yıldırım, “Burası Niksar'a 27 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Köyümüz 8 mahalleden oluşuyor. Bu su şeker hastalığına çok yarayışlıdır. Buraya su doldurmaya çok gelen oluyor. Bu sudan çok içen oluyor. Samsun, Amasya ve Sivas başta olmak üzere her taraftan geliyorlar. Bu su şifalıdır. Bu çeşmeyi Orman Müdürlüğü yapmıştı. Orman müdürümüzde şeker hastalığı vardı ve bu su ona çok iyi geliyordu. Yol yapıldı ama kumlaması yapılacak. Buraya zorla geldik. Bu yolun kumlaması olması lazım ki buraya rahat gelsinler. Buranın havası çok güzel. Söz verdiler, kamelyalar yapılacak. Orman işçileri burada çalışırken çadırlar vardı. Orman işçilerinden iki tane şeker hastası varmış. Şeker 500'den aşağı düşmüyormuş. Sudan içtikten sonra 100'e düşmüş. Doktor da nerede durdunuz ki değerler düşmüş diye sormuş. Ondan sonra devamlı bu sudan kullanmaya başladılar. Bunu duyup bu sudan alan şifasını gördü, içen şifasını gördü” diye konuştu.

Su almaya gelen vatandaşlar ise, bölgenin turizme kazandırılması gerektiğini ifade etti.