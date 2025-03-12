Dokunulmazlığı kim kazandı… Survivor'da ikinci eleme adayı belli oldu

Survivor’da ikinci eleme adayı belli olurken, Aycan takım arkadaşı Sema’nın oyun alanını terk etmesiyle ilgili eleştirilerde bulundu.

Aycan takım arkadaşı Sema'nın oyun alanını terk etmesiyle ilgili, "Çok yanlış bir şey söylemek istemiyorum burada ama abartıda geliyor bana biraz. Sonuçta kasığın ağrıyor olabilir. Oyuna çıktın, mecburiyetten olsa bile oyuna çıktın, biz güzel bir iletişim ödülü kazanmışız. Canın ağrıyorsa sitem edersin ama kimse seni zorla çıkarmadı" ifadelerini kullandı.

'DEFALARCA GİTMEK İSTEDİM'

Sema, "Hislerimi bilmiyorum. İyiyim desem değilim, kötüyüm desem değilim. Çok dolmuşluğum olduğunu biliyorum dün de patladım zaten. Birçok insan da garip geliyor. Bazen çok büyük şeylerde sessiz kalıp, çok düşük şeylerde patlıyorsun.

Aslında defalarca ayağa kalktım, defalarca gitmek istedim. Dünde ayağa kalktım, umarım son çöküşüm ve son ayağa kalkışım olur" şeklinde konuştu.

DOKUNULMAZLIK

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

ELEME ADAYI BELLİ OLDU

All Star takımında en fazla oyu alan Asena ikinci eleme adayı oldu.