Dokunulmazlık talebi reddedilen Halkbank'tan KAP açıklaması

Halkbank, ABD'de devam eden ceza davasında, 2.İstinaf Mahkemesi Halkbank'ın dokunulmazlık talebini reddetti. Bu gelişmenin ardından Halkbank Kamuyu Aydınlatma Platformu'na KAP'a yeni bildirimde bulundu.

MAHKEMEDEN MUAFİYET TALEBİNE RED

ABD'de mahkeme Halkbank aleyhine açılan davada, yabancı bir devlet şirketinin ticari faaliyetleri nedeniyle ABD’de yargılamadan muaf tutulamayacağına karar verdi. Bu gelişmenin ardından Halkbank, temyiz sürecine dair tüm yasal haklarını kullanacağını belirtti.

TEMYİZE GİDELECEK

Halkbank bu gelişmenin ardından KAP'a bildirimde bulundu. Halkbank'ın ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili İkinci İstinaf Mahkemesinin 22 Ekim 2021'de yabancı devlet dokunulmazlığının bulunmadığına dair verdiği kararın, ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde temyiz edildiği hatırlatıldı.

Halkbank'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"ABD Yüksek Mahkemesi, 19 Nisan 2023 tarihli kararıyla Halkbank'ın Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası kapsamındaki dokunulmazlık argümanını reddetmiş olmakla birlikte; ABD teamül hukuku kapsamında Halkbank'ın ABD mahkemelerinde yargılanamayacağı argümanının ise yeniden incelenmesi için dosyayı İkinci İstinaf Mahkemesine iade etmişti.

ABD İkinci İstinaf Mahkemesi yeniden yaptığı inceleme sonucunda 22 Ekim tarihli kararıyla, Bankamızın teamül hukuku açısından dokunulmazlık talebini yine reddederek Bölge Mahkemesinin kararını onamıştır.

Bankamız İkinci İstinaf Mahkemesinin 22 Ekim tarihli kararıyla ilgili olarak, başta ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde olmak üzere, temyize dair tüm yasal haklarını kullanacaktır."