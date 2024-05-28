Dolabın içindeki gizli odayı keşfetti

Kaynak: Haber Merkezi
Dolabın içindeki gizli odayı keşfetti

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir fotoğrafçı, kuzeninin yeni satın aldığı evinde gizli bir oda keşfetti. O anlar, sosyal medyada viral oldu.

Popüler video paylaşma uygulaması olan TikTok'ta Noelle Pierce adlı hesabın paylaştığı bir ev gündem oldu.

Videoya göre, Noelle Pierce, kuzeninin yeni satın aldığı evini ziyaret etti. Pierce, evi gezdiği sırada tuhaf bir keşfe imza attı.

Genç kadın, "Kuzenim yeni bir ev aldı ve korkuyorum" ifadelerini kullanırken, gizli bir oda buldu. Odanın bir dolabın arkasında olduğunu söyleyen Pierce, kapı kolunu çevirince alçak tavanlı bir oyun odası ile karşılaştı.

"GERÇEKTEN ÇOK KORKUTUCU BİR DENEYİM"

Odanın iki yanında küçük kapılar olduğunu ifade eden Pierce, "Kuzenime onları asma kilitle kilitlemesini söyledim çünkü birinin duvarların içinde yaşadığını düşünüyorum. Gerçekten çok korkutucu bir deneyim" cümlelerini kullandı.

Pierce'nin söz konusu videosu 14 milyona yakın izlenme aldı.

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