Dolandırıcılara 9 ilde dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Dolandırıcılara 9 ilde dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarına yönelik "Siberağ-15" operasyonlarında 21 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 9 ilde "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarına yönelik "Siberağ-15" operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı.

gozaltik.jpgBakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçlarına yönelik 9 ilde düzenlenen 'Siberağ-15' operasyonlarında; hesaplarında 30 milyar 478 milyon 473 bin TL işlem hacmi bulunan 21 şüphelinin yakalandığını ve 752 banka/kripto para hesabına el konulduğunu aktardı.

Şüphelilerden 18'inin tutuklandığını, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Yerlikaya, "Şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle reklam izle para kazan reklamları yayınlamak ve saadet zinciri yöntemiyle çok sayıda vatandaşımızı dolandırarak haksız kazanç sağlamak suçlarından, savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Ayrıca operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

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