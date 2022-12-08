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Telefonuna gelen linke tıkladı hayatı karardı. Dolandırıcıların hedefi engelli genç oldu

İstanbul'da, telefonuna gelen mesajdaki linke tıklayan engelli genç, dolandırıcıların kurbanı oldu. Tam 185 bin lira dolandırıldı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 20:18
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Dolandırıcıların hedefi engelli genç oldu. Telefonuna gelen linke tıkladı hayatı karardı

Telefonuna gelen linke tıkladı hayatı karardı. Dolandırıcıların hedefi engelli genç oldu
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İstanbul'da, telefonuna gelen mesajdaki linke tıklayan engelli genç, dolandırıcıların kurbanı oldu. İnternet üzerinden satış yapma işine girmek için bankadan 185 bin TL kredi çekip dolandırıcılara gönderen genç, dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu.

İHA'da yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, Adem T. isimli 30 yaşındaki engelli vatandaş, cep telefonuna gelen 'ek gelir' vaadli mesajda bulunan linke tıkladı ve sanal ortam üzerinden henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheliyle konuşmaya başladı.

8 GÜNDE 185 BİN TL KREDİ ÇEKTİ

Şüpheli şahıs ya da şahıslar, engelli gence bir sanal alışveriş sitesi üzerinden satış yaparak para kazanacağını ve belirtilen miktardaki ücretleri geri alacağı koşuluyla yönlendirdiği hesaba para yatırmasını istedi.

Adem T., şüphelilerin istediği miktarı karşılamak için maaş müşterisi olduğu bankadan 8 günde toplamda 185 bin lira kredi çekti. Sanal ortam üzerinden şüphelilerin hesabına parayı yatırmasının ardından geri dönüş alamayan T., durumu ailesiyle paylaştı. Çocuklarının dolandırıldığını anlayan aile karakola giderek şikayetçi oldu.

"AİLEMİN BORCU VARDI, YARDIM ETMEK İSTEDİM"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan engelli genç Adem T., "Telefonuma gelen mesajdaki 'ek gelir' linkine tıkladım. Linke tıklayınca Whatsapp üzerinden bir numaraya yönlendirildim ve bir kadınla konuşmaya başladım. İnternet üzerinden satış yaparak para kazanabileceğimi söyledi. Önce para yatırmam gerektiğini sonra yatırdığım paranın iade edileceğini söylediler. Param olmadığını belirtince çevremden ya da bankadan kredi çekmemi söyledi. Ailemin borcu vardı, engelli kız kardeşim vardı, yardım etmek istedim. Bende gidip aralıklı olarak toplamda 185 bin Lira kredi çekip bana şifresi verilen hesaba yatırdım. Sonra kimseye ulaşamadım. Ben kandım, kimse kanmasın" dedi.

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CNR GNLLN
8.12.2022 21:11
banka sorumlu. bu kadar basit mi arkadaş. ailenin de hatası ver .özürlü olduğu beyan edilecek..yaptı işlemlerde ebeveyn onayı alınmalı diyecekler..  
 
İşin Doğrusu
8.12.2022 20:30
Bankalar ortakmı bunlarla biz niye çekemiyoruz  
 
Banka sorumlu
8.12.2022 20:21
Tamamen banka sorumlu tamamen.  
 
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