Dolandırıcıların son oyunu ortaya çıktı sakın kanmayın

Dolandırıcıların son oyunu ortaya çıktı. Telefon dolandırıcıları bu sefer de yerel seçimde oy kullanacak vatandaşları hedef oluyor. Dolandırıcılar bazı vatandaşların telefonlarına Bazı cep telefonlarına "Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti" şeklinde mesajlar gönderdi.

Söz konusu mesaj sosyal medyada gündem olurken kısa sürede bunun bir dolandırıcılık oyunu olduğu anlaşıldı.

VATANDAŞLARA UYARI GELDİ

Konunun sosyal medyada gündem olması sonrası Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi’nden uyarı geldi. Yapılan açıklamada dolandırıcıların oyununa karşı uyarı geldi. Söz konusu açıklama şöyle:

"Bazı cep telefonlarına ve e-posta adreslerine gelen "Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti" benzeri mesajlar ve e-postalar dolandırıcılık amaçlıdır.

Yüksek Seçim Kurulu, kesin listelerin ardından kanunda yer alan istisnalar dışında hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinde değişiklik yapmamaktadır.

Resmi kurum ve kuruluşların ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkat ediniz.

Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim veya duyuruya itibar etmeyiniz."