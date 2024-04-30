‘Cin’ gibi Türk 175 milyonluk büyü yaptı. İşsizlik maaşıyla geçiniyordu

Düzenleme: Kaynak: Sabah Gazetesi
‘Cin’ gibi Türk 175 milyonluk büyü yaptı. İşsizlik maaşıyla geçiniyordu
Almanya’da yaşayan ve işsizlik maaşı alan Serkan Ö., kendini bir kahin olarak tanıtarak, bir kadına “üzerinde ölüm büyüsü var” diyerek korkuttu. Kadının en gizli aile sırlarını öğrendikten sonra, “cin çıkarma” bahanesiyle ondan 175 milyon lira aldı.

Sabah Gazetesi’nden Ümit Erkan Demircan’ın haberine göre, Münih’te meydana gelen bu olay, günün en çok konuşulan konularından biri oldu. İnşaat, otomobil ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren bir aile şirketinin yöneticisi olan 55 yaşındaki N.B., bir tanıdık aracılığıyla Serkan Ö. ve eşi Süreyya Ö. ile tanıştı. İddialara göre, Serkan Ö., rüyalarında geleceği görebildiğini iddia ederek, N.B.'nin su, el ve kahve falına bakıp aile içi olayları yorumladı.

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İLAÇ SU İLE KENDİNDEN GEÇTİ

“Eşinin ailesi tarafından üzerine ölüm büyüsü yapıldığını” söyleyerek N.B.'yi etkisi altına aldı ve onu cin çıkarma seanslarına katılmaya ikna etti. İddialara göre, bu seanslarda N.B.'ye verilen ilaçlı su sayesinde kendinden geçiren Serkan Ö., kadının aile sırlarını anlatmasını sağladı.

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SÜREKLİ PARA VERMEYE ZORLADI

Daha sonra bu bilgileri kullanarak N.B.'yi etkileyen Serkan Ö., kısa sürede onun güvenini kazandı. Serkan Ö., N.B.'ye yeni bir telefon vererek tüm iletişimini bu telefon üzerinden yapmasını istedi ve “Artık iyilik de kötülük de benden gelir” diyerek onu sürekli olarak para vermeye zorladı.

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5 MİLYON EURO PARA GÖNDERDİ

Altı yıl boyunca N.B., şirket ve kişisel hesaplarından Serkan Ö.'ye toplamda 5 milyon euro civarında para gönderdi. Geçen yıl, Serkan Ö.'nün yaptığı büyülerle kendisini ve ailesini öldürebileceğini söylemesinden rahatsız olan N.B., seanslarda verilen ilaçlı suları içmeyi bıraktı ve kendini daha iyi hissetmeye başladı.

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62 KEZ ŞİKAYETÇİ OLDU

Şüpheleri artan N.B., yaşadıklarını ailesiyle paylaştı. Aile, durumu polise bildirdi ve Serkan Ö. ile eşi Süreyya Ö. hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla 62 kez şikayetçi oldu.

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AVRUPA GENELİNDE YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Yedi yıl hapis cezası almasına rağmen, duruşmanın ikinci gününe katılmayan Serkan Ö.'nün eşiyle birlikte Türkiye’ye kaçtığı iddia edildi. Serkan Ö. ve eşi hakkında Avrupa genelinde yakalama kararı çıkarıldı.

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