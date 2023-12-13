Dolandırıcıların yeni taktiği ortaya çıktı. Şimdide gerçek ismi kullanmaya başladılar

Sosyal medya da dolaşan yeni dolandırıcılık taktiği gündem oldu. Sahte hesaplarla bazı resmi ve özel kurum ve şirketlerin gerçek ismini kullanıp vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyorlar.

Son olarak sosyal medya da “akinciseval” kullanıcı ismiyle bir dolandırıcı, sosyal medyada paylaştığı bir link görenleri şaşkına çevirdi.

Paylaşımda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’unun (BDDK) ismini ve linkini kullanarak, sözde yeni yıl için özel kart iadeleri başladığı söyleyen dolandırıcı, vatandaşların linke tıklamasını sağlamaya çalıştı.

Gönderide:

“Yeni yıl için özel kart iadeleri başlamıştır, tüm vatandaşlarımızı İlgilendiren güncel duyuruya dikkat edin. Başvuru yapmak için lütfen görsele tıklayın ve açılan web sitesinde gerekli bilgileri doldurun” ifadeleri kullanan dolandırıcı BDDK’nın gerçek ismini ve kurum linkini kopyalayarak kullandı.

Uzmanlar, sosyal medyada “kampanya” ve “ödeme” başlıkları altında paylaşılan linklere vatandaşların itibar etmemeleri konusunda uyarıyor.