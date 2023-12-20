Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı. Kontrol etmeden sakın imzalamayın

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara’da vatandaşların dairelerine giderek kendilerini kargocu olarak tanıtan 3 kişinin teslim tutanağının altına koyduğu senetlerle yüzlerce vatandaşı dolandırdığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından 3 şahıs hakkında inceleme başlattı.

PENCERE YÖNTEMİYLE İMZA BLOĞU AÇIP İÇİNE SENET YERLEŞTİRDİLER

Kendini kargocu olarak tanıtan şahısların pencere yöntemiyle kargo kağıtlarının altına imza bloğu açıp, vatandaşlara milyonlarca liralık senetler imzalattıkları tespit edildi.

370 MİLYON DOLAR TUTARINDA SENET İMZALATMIŞLAR

Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri,3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin vatandaşlara bu yöntemle toplam 370 milyon lira tutarında senet imzalattıkları ve imzalayan kişileri icraya verdikleri ortaya çıktı.

3 KİŞİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı, diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.