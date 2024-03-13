Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı. Sakın bu linke tıklamayın

Dolandırıcılar, internet kullanıcılarının parola, kredi kartı ve banka hesapları gibi kişisel bilgilerine erişebilmek için çeşitli yollar deniyor.

'Oltalama' da internetin ilk yıllarından beri varlığını koruyan ve günümüzde hala yaygın olarak kullanılan bu dolandırıcılık yöntemlerinden biri. Oltalama yapılırken, kurum, kuruluş ya da kişilerin bilgileri, internet siteleri taklit edilerek; güncel, acil, önemli ya da olumsuz duyguları uyandıran ifadelerin yer aldığı kısa mesajlar ve e-postlar kullanılıyor.

BU KEZ YAKLAŞAN SEÇİMLERİ KULLANDILAR

Son olarak 31 Mart seçimlerini fırsat bilen dolandırıcılar vatandaşlara "Sayın seçmen, oy kullanacağınız sandık değişmiştir. Yeni sandık numaranızı öğrenmek için aşağıdaki linki tıklayınız." mesajını gönderdi.

Sosyal medyada uyarı mesajı ile paylaşılan SMS görüntüsünde bir vatandaşın 75 bin lira dolandırıldığı ifade edilirken, vatandaşların dikkatli olması istendi.

YSK'NIN SİTESİ TAKLİT EDİLDİ

Dolandırıcıların, dikkat çekebilmek adına, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimleri konu edinirken mesajın inandırıcı olmasın için de, verdikleri internet sayfası linkinin "www.ysksandik2024.com" şeklinde ayarlandığı görüldü.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi internet sayfalarıyla ilişkisi bulunmayan link için dikkatli olunması gerektiği belirtildi.