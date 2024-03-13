Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı. Sakın bu linke tıklamayın

Kaynak: odatv
Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı. Sakın bu linke tıklamayın
Telefon mesajları üzerinden vatandaşları hedef alan dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı. Dolandırıcılar bu kez yaklaşan seçimler öncesinde "Oy kullanacağınız sandık değişmiştir" mesajı atarak vatandaşları hedef alıyor.

Dolandırıcılar, internet kullanıcılarının parola, kredi kartı ve banka hesapları gibi kişisel bilgilerine erişebilmek için çeşitli yollar deniyor.

'Oltalama' da internetin ilk yıllarından beri varlığını koruyan ve günümüzde hala yaygın olarak kullanılan bu dolandırıcılık yöntemlerinden biri. Oltalama yapılırken, kurum, kuruluş ya da kişilerin bilgileri, internet siteleri taklit edilerek; güncel, acil, önemli ya da olumsuz duyguları uyandıran ifadelerin yer aldığı kısa mesajlar ve e-postlar kullanılıyor.

BU KEZ YAKLAŞAN SEÇİMLERİ KULLANDILAR

Son olarak 31 Mart seçimlerini fırsat bilen dolandırıcılar vatandaşlara "Sayın seçmen, oy kullanacağınız sandık değişmiştir. Yeni sandık numaranızı öğrenmek için aşağıdaki linki tıklayınız." mesajını gönderdi.

ekrangoruntusu.webp

Sosyal medyada uyarı mesajı ile paylaşılan SMS görüntüsünde bir vatandaşın 75 bin lira dolandırıldığı ifade edilirken, vatandaşların dikkatli olması istendi.

YSK'NIN SİTESİ TAKLİT EDİLDİ

Dolandırıcıların, dikkat çekebilmek adına, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimleri konu edinirken mesajın inandırıcı olmasın için de, verdikleri internet sayfası linkinin "www.ysksandik2024.com" şeklinde ayarlandığı görüldü.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi internet sayfalarıyla ilişkisi bulunmayan link için dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

İlgili Haberler
Başkasına ait konutları ilana koyup kapora aldılar. Dolandırıcılıkta yeni yöntem
Dolandırıcıların yeni oyunu ortaya çıktı. 'Kapora' adı altında topladılar. Bu tuzağa sakın düşmeyin
Banka kartıyla kazanç vadedip internetten araç kiralarken çifte dolandırıcılık yapıyorlar
Kadın dolandırıcının akılalmaz oyununu jandarma ortaya çıkardı! 6 ilde 19 ayrı suçtan arama kaydı bulunuyordu
Aziz Yıldırım ve kızı dolandırıldı. Karısına attığı mesajlar ortaya çıktı
Seçim öncesi sakın bu tuzağa düşmeyin! Dolandırıcılar iş başında
Son Haberler
CHP 20 yıldır yönettiği kalesini kaybedebilir. Son anket soğuk duş etkisi yarattı Gündem
CHP 20 yıldır yönettiği kalesini kaybedebilir. Son anket soğuk duş etkisi yarattı
Ayvalık açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı Gündem
Ayvalık açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı
Mbappe kebapçıyı mahkemeye verdi Spor
Mbappe kebapçıyı mahkemeye verdi
İftar vakti odunluk alev alev yandı Yerel Haberler
İftar vakti odunluk alev alev yandı
Kaykay kullanmayı öğrenen kaplumbağa ortalığını tozunu attırdı Video
Kaykay kullanmayı öğrenen kaplumbağa ortalığını tozunu attırdı
Galatasaray'dan Ali Koç'a kafa yakan bilimsel yanıt Spor
Galatasaray'dan Ali Koç'a kafa yakan bilimsel yanıt
Çocuğun bulduğu cisim patladı, 4 yaşındaki çocuk öldü, annesi ağır yaralı Yerel Haberler
Çocuğun bulduğu cisim patladı, 4 yaşındaki çocuk öldü, annesi ağır yaralı