Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti. Şeytanın bile aklına gelmez

Konya'da şeytanın bile aklına gelmeyecek dolandırıcılık yöntemi geliştirdiler. Boyadıkları evleri, sosyal medyada kiralık olarak ilana verip, 4 kişiden yaklaşık 6 bin lira kapora alıp dolandırıcılık yapan Murat Karakaya ve Aykut Demir tutuklandı.

Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti. Şeytanın bile aklına gelmez

Konya'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne gelen 4 kişi, sosyal medyada kiralık olarak ilana verilen daireler için kapora ödediklerini, ancak evlerin başkaları tarafından kiralandığını, paralarını alamadıklarını belirtip şikayette bulundu.

DHA'nın haberine göre; Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, verilen kiralık ilanlar üzerinden şüphelilerin boyacılık yapan Murat Karakaya ve Aykut Demir olduğunu belirledi.

Araştırmayı derinleştiren polis, 2 şüphelinin, boyadıkları evlerin fotoğrafını çekip ilana koyarak, 4 kişiden yaklaşık 6 bin lira kapora aldığını saptadı.

SUÇ KAYITLARI VAR

Dolandırıcılık suçundan 11 kaydı olan Aykut Demir ile farklı 4 suçtan kaydı bulunan Murat Karakaya, operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerden Aykut Demir'in ilk ifadesinde, ''Ev sahibiyle komisyon karşılığı anlaşarak, evleri ilana ben koydum'' dediği öğrenildi. Ancak ev sahibinin durumdan haberinin olmadığı anlaşıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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