13 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kırklareli'de dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Kırklareli'de dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Kırklareli'de 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 15:49
Takip Et

Dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı

Kırklareli'de dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ve Teknik Takip İzleme Büro Amirliğince, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan aranması olan H.Ç. isimli şüpheli takibe alındı. Ekiplerce yapılan takip sonucu H.Ç. kent merkezinde polisleri fark etti. H.Ç. koşarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu H.Ç. elinde bir poşetle yakalandı. Yapılan aramada poşet içinde 217 bin 800 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Ç.'nin en son İ.Ç.’yi isimli şahsı 98 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Öte yandan H.Ç.’nin 12 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
1
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
2
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
3
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
4
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
5
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
﻿Tayyip Talha Sanuç'un durumu belli oldu
6
﻿Tayyip Talha Sanuç'un durumu belli oldu
﻿Tayyip Talha Sanuç'un durumu belli oldu
﻿Orhan Ak: Ciddi belirsizlik var
7
﻿Orhan Ak: Ciddi belirsizlik var
﻿Orhan Ak: Ciddi belirsizlik var
﻿Kuzen cinayetinin zanlısı tutuklandı   
﻿Kuzen cinayetinin zanlısı tutuklandı   
﻿Kuzen cinayetinin zanlısı tutuklandı   
﻿Unutkanlığı unutturan mucize bitki
﻿Unutkanlığı unutturan mucize bitki
﻿Unutkanlığı unutturan mucize bitki
﻿Başakşehir'in Gent maçına ilginç atama
﻿Başakşehir'in Gent maçına ilginç atama
﻿Başakşehir'in Gent maçına ilginç atama
﻿Christian Atsu'nun toprağa verileceği tarih belli oldu
﻿Christian Atsu'nun toprağa verileceği tarih belli oldu
﻿Christian Atsu'nun toprağa verileceği tarih belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.