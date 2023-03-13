﻿Dolandırıcılık şüphelisi Kırklareli'de yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Teknik Takip İzleme Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna karıştığını belirlediği H.Ç.'yi teknik takibe aldı. Bankalar Caddesi'nde tespit edilen H.Ç., polisi görünce kaçmaya başladı.

H.Ç., polisin sıkı takibi ile yakalandı. H.Ç.'nin üzerinde poşet içerisinde konulmuş 217 bin 800 TL ele geçirildi. İncelemede, H.Ç.'nin son olarak İ.Ç. adlı bir kişinin 98 bin TL'sini dolandırdığı belirlendi. 12 suç kaydı bulunan H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)