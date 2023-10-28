Dolandırılan Erkan Can'a ilginç teklif. 9 bin dolarını kaptırmıştı

İki yıl önce Erkan Can'ı bankadan aradığını, biriken kart aidatı ve promosyonlarını hesabına aktaracağını söyleyip mobil bankacılık üzerinden usta oyuncuya işlemler yaptıran ve 9 bin dolarını ele geçiren dolandırıcının yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre ünlü oyuncunun parasını hesabına geçiren ve arkadaşıyla birlikte bankadan gidip çeken Ü.G.; dava boyunca suçlamayı kabul etmedi. Mahalleden Ramo olarak tanıdığı bir arkadaşına para geleceğini ve banka hesabı olmadığından arkadaşına kendi hesabını kullandırdığını öne sürdü.

Hesabına gelen parayı da birlikte çektiklerini ve arkadaşına verdiğini söyledi ve beraatını istedi. Ancak savcı esas hakkındaki mütalaasında bu savunmanın hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve sanığın suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğini belirterek 'kamu görevlisi veya banka kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapsini istedi.

Şahsın yönlendirmesi ile mobil bankacılık işlemleri yaptığını ve isteği dışında hesabındaki 9 bin doların bozdurulup başka hesaba aktarıldığını öğrendiğini söyleyen Erkan Can, zararının da karşılanmadığını belirtti. Suçlamaları kabul etmeyen sanık davanın son duruşmasında ise "Suçu kabul etmiyorum ama zararını karşılamak isterim" dedi.

MAHKEME SÜRE VERDİ

Mahkeme sanığın zararı karşılama talebinde bulunduğunu belirtip kendisine süre verilmesine karar verdi. Ü.G.'nin Erkan Can'ın hesabına zarar miktarı olan 9 bin doları yatırıp makbuzunu mahkeme dosyasına sunmasını istedi.