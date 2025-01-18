Dolandırılan psikoloğa polis yetişti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Dolandırılan psikoloğa polis yetişti

Bursa'da psikolog 30 yaşındaki Sinan V., dolandırılmaktan son anda, polis ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolog Sinan V.'yi arayan dolandırıcı, kendisini "uzman çavuş" olarak tanıttı. Dolandırıcı, banka hesaplarının başkasının eline geçtiğini söylediği psikoloğa, parası olup olmadığını sordu.

Dolandırıcı, parasının olmadığını söyleyen psikologdan, para veya ziynet eşyası bulmasını istedi. Ailesinden yaklaşık 300 bin TL değerindeki altın ve parayı alıp çantasına koyan psikolog, aracına binerek ilçe merkezine giderken, dolandırıcılık ihtimalini düşünen Sinan V.'nin ailesi ise polisi arayıp yardım istedi.

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Polisler, kendisine ulaşamadıkları psikoloğun aracını, bir alışveriş merkezinin otoparkında park halinde buldu. Çevrede araştırma yapan ekipler, dolandırıcıların, "Telefonunu kapatma. Sadece bizimle konuş. Gelen çağrılara bakma" dedikleri Sinan V.'yi, caddede beklerken gördü.

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Dolandırıcılar, Sinan V.'nin polisle konuştuğunu duyunca, telefonu kapattı. Sinan V., ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İnegöl Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polisler, dolandırıcıların kimliğini araştırıyor.

Dolandırılan psikoloğa polis yetişti

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