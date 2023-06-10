Dolandırıldığı iddiasıyla motosikletini benzin döküp ateşe verdi

Çanakkale'nin Bayramiç'te ikinci el motosiklet satın alan Tansel Göde, kendisini dolandırdığını iddia ettiği satıcı U.Ç.'den hesap sormak için Çan ilçesine gitti.

Dolandırıldığı iddiasıyla motosikletini benzin döküp ateşe verdi

U.Ç.'nin parasını taksitler halinde ödemeyi teklif etmesine öfkelenen Göde, motosikleti benzinle yakarak intikam aldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Çan ilçesinin Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bayramiç ilçesinde yaşayan U.Ç., geçen hafta 30 bin TL karşılığında ikinci el motosikletini Tansel Göde'ye satmıştı. Ancak Göde, motosikletin değerinin çok üzerinde bir fiyat ödediğini fark edince dolandırıldığını düşündü ve U.Ç.'nin iş yerine giderek parasını geri istedi. U.Ç. ise parayı tek seferde veremeyeceğini, ancak taksitler halinde iade edebileceğini söyledi.

Bu cevap karşısında sinirlenen Göde, motosikletin üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Alevler kısa sürede büyüyerek motosikleti sardı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak motosiklet kullanılamaz hale geldi.

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