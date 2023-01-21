'Dolandırılmayın' uyarısı yapan avukat dolandırıcılıktan tutuklandı. Bu bir canım Türkiyem haberidir

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devre mülk dolandırıcılığı yapıldığı iddiasıyla 6 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı.

Operasyonda 104 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin arasında Influencer olarak da bilinen Elif Akar vardı.

Akar'ın Demirören Medya’ya bağlı Milliyet Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptığı ve CNN Türk kanalında programlara katılarak 'dolandırılmayın' uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin, devre mülk sahiplerine ait kişisel bilgileri yasa dışı yollarla ele geçirdiği tespit edildi. Dolandırıcılık şebekesi üyelerinin, farklı illerde kiraladıkları otel ve ofisler ile kendilerine bağlı avukatlara ait hukuk bürolarında eleman yetiştirdiği de belirlendi.

Devre mülkleri daha yüksek fiyata yabancılara pazarlayacaklarını, aksi durumda dava yoluyla iptal iade bedeli alacaklarını belirten şüphelilerin, bu yolla ikna ettikleri 212 devre mülk sahibini dolandırdıkları tespit edildi. Toplam 212 kişinin 342 milyon 88 bin 887 TL'sinin dolandırıldığı belirtildi.

106 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Toplanan bilgi ve deliller ışığında harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Ocak'ta Aydın merkezli İzmir, İstanbul, Düzce, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Balıkesir, Mersin, Adana, Konya, Ankara, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Hatay, Gaziantep, Çorum, Kırklareli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Samsun, Trabzon, Kastamonu, Van, Kocaeli ve Bitlis'te belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Baskınlarda avukatlar dahil 104 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli evrak ile dijital materyaller ele geçirildi. 2 şüphelinin de jandarmaya gelip, teslim olması ile birlikte gözaltı sayısı, 106 oldu. Jandarmadaki işlemeleri tamamlanan 106 şüpheliden 52'si ilk olarak adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 20'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 31'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 32'si de serbest bırakıldı. Diğer 54 şüpheli de önceki gün adliyeye sevk edildi.

Bu şüphelilerden 10'u, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Operasyonda tutuklu sayısı, 30'a yükseldi. Diğer 44 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

MİLLİYET GAZETESİ’NDE KÖŞE YAZARI ÇIKTI

Tutuklanan 30 şüpheliden biri de İzmir Barosu avukatlarından Elif Akar oldu. Elif Akar'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Influencer olarak da bilinen Elif Akar'ın Demirören Medya’ya bağlı Milliyet Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptığı ve CNN Türk kanalında programlara katılarak 'dolandırılmayın' uyarısında bulunduğu görüldü.

'DOLANDIRILMAYIN' UYARISINDA BULUNMUŞ

Elif Akar'ın 'Paravan şirketleri olan devre mülklere dikkat' şeklindeki başlıkla bir köşe yazısı da yazdığı öğrenilirken, yazıda "Paravan şirketleri olan devre mülklere dikkat. Türk hukuk sistemimizde 'Usul esasa mukaddemdir' algısı göz önüne alındığında öncelikle sözleşmelerin şekil ve şartlarını, farklarını inceleyelim" ifadelerini kullandı.

MİLLİYET SİTEDEN KALDIRDI

Elif Akar’ın yaptığı paylaşımlarda Milliyet Gazetesi’ndeki yazılarının bağlantılarına tıklandığında ise yazıya değil, yazarlar anasayfasına yönlendirildiği görüldü.

Elif Akar sosyal medyadan, Milliyet yazarları arasında olduğunu bu video ile duyurmuş:

'GAYRİMENKUL HUKUKU' İSİMLİ KİTAP YAZMIŞ

Elif Akar'ın 'Gayrimenkul hukuku' isimli de bir kitap yazdığı da ortaya çıktı.

Elif Akar'ın kitabının arka yüzünde, 'Bu kitabı yazmamdaki amaç gayrimenkul hukukunu çeşitli bakış açılarından ele alarak topluma indirgemiş bir şekilde sunmak' şeklinde yazdığı görüldü.