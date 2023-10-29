Dolar 24 TL'ye düştü görenler gözlerine inanamadı

Türkiye ekonomisinin yakından takip ettiği dolar/euro kuru akşam saatlerinde birçok kullanıcıyı şaşırttı. Doların ne kadar olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar Google arama motoruna "dolar ne kadar?" yazdığında karşılığında 24.05 lira sonucuyla karşılaştı.

HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Cuma günü piyasaların kapanmasıyla 28 lira 16 kuruş olan doların Google tarafından neden 24.05 lira gösterildiği ise bilinmiyor. Konunun bir sistem hatası olma ihtimali üzerinde durulurken şirketten henüz bir açıklama yapılmadı.

SORUNUN GOOGLE'DAN KAYNAKLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Google'de Dolar / TL'nin 24 TL olmasının sebebini açıklayan yetkili sistemsel hata olduğunu ve sorunun Google'dan kaynaklandığını söyledi.

BANKALARDA DEĞİŞİM GÖZE ÇARPMADI

Google’da doların 24 TL’ye düşmesinin gündem olmasına rağmen bankaların müşterileri mobil bankacılık hesaplarına girdiğinde herhangi bir düşüşe rastlamadı.

Bazı bankalarda dolar kuru şöyle:

Garanti Bankası: Amerikan Doları alış fiyatı 29,4160 TL iken satış fiyatı 27,6160

Ziraat Bankası: Amerikan Doları alış fiyatı 27,48 satış fiyatı 27,17