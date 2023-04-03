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Dolar adım adım zirveye ilerliyor. Yeni haftaya hızlı girdi

Arka kapı satışları düşen rezervlerin erimesi doların adım adım yükselişine engel olamıyor. Dolar 19,20 TL'yi gördü.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 10:39
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Dolar adım adım zirveye yürüyor

Dolar adım adım zirveye ilerliyor. Yeni haftaya hızlı girdi
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Yeniçağ/ Erhan SONGÜR

Mart ayının üçüncü haftasında 18 lira 90 kuruş civarında olan dolar yavaş yavaş ilerliyor. Ne arka kapı satışları ne de Suudi Arabistan'dan gelen 5 Milyar dolarlık mevduat girişine rağmen Merkez Bankası'nın rezerleri geçen hafta düşüş yaşamıştı. İşte bütün bu yaşananlara ardından doların ibresi yukarı yönlü.

Her gün ilerleyen dolar 19 lira 20 kuruşa dayandı. Bugün piyasada 19.20 TL'den fiyatlanıyor. Ancak bu rakam döviz bürolarında daha yüksek. Çünkü çifte döviz kuru yaşanan ülkemizde piyasadan 19.20 liradan döviz almak mümkün değil. Euro ise 20,81 TL Civarında

ALTINDA DURUM NE

Ons altın uluslararası piyasalarda 1979 dolar civarında. Türkiye'de ise gram altın 1,220 liradan fiyatlanıyor. Cumhuriyet altını 8,123 TL, Yarım Altın 4,076, Çeyrek altın da 2039 liradan işlem görüyor.

 

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