Dolar bayram öncesi haftaya böyle başladı

Dolar/TL geçen hafta sert yükselişlerini bir miktar dizginleyerek 32,00 TL sınırında bulunuyor.
Yen haftanın ilk işle gününde 09.55'te 32,03 seviyesinde bulunuyor. 1 Nisan itibariyle satıcılı seyir başlatan dolar/TL kuru seyrini yeni haftaya taşıyor.
Euro/TL tarafında da saat diliminde 34,86 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL’de haftanın ilk işlem gününde sakinliğin olduğu görülüyor.
Bu hafta yurtiçi piyasaları Ramazan Bayramı sebebiyle kapalı olacakken, ABD piyasalarında enflasyon rakamları yakından izlenecek.
Bayram dönüşü yurtiçi piyasalarının işleme açılmasıyla beraber, döviz kurları üzerinde hareketlilik yaşanabilir.
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