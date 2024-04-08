Dolar bayram öncesi haftaya böyle başladı

Büşra Kapan
Dolar bayram öncesi haftaya böyle başladı
Dolar/TL kuru son zamanlarda karışık bir seyir sergiliyor.

Dolar/TL geçen hafta sert yükselişlerini bir miktar dizginleyerek 32,00 TL sınırında bulunuyor.

Yen haftanın ilk işle gününde 09.55'te 32,03 seviyesinde bulunuyor. 1 Nisan itibariyle satıcılı seyir başlatan dolar/TL kuru seyrini yeni haftaya taşıyor.

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Euro/TL tarafında da saat diliminde 34,86 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL’de haftanın ilk işlem gününde sakinliğin olduğu görülüyor.

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Bu hafta yurtiçi piyasaları Ramazan Bayramı sebebiyle kapalı olacakken, ABD piyasalarında enflasyon rakamları yakından izlenecek.

Bayram dönüşü yurtiçi piyasalarının işleme açılmasıyla beraber, döviz kurları üzerinde hareketlilik yaşanabilir.

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