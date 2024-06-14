Dolar bayram öncesi yaptı yapacağını

Düzenleme: Erhan Songür
Dolar bayram öncesi yaptı yapacağını

Dolar/TL haftanın son işlem gününde sert yükselişler yaşayarak rekor tazeledi.

Dün akşam seansında 32,26 seviyesinden tepki alımı başlatan kur, yükselişlerini yeni güne taşıdı.

Dolar kuru, sabah seansında 32,74 seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. Öğlen 12.55’te ise 32,70 seviyesinden yükselişe devam ediyor.

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Bayram öncesi piyasaları karıştıran dolardaki yükseliş yeniden hız kazandı. Mayıs ayından bu yana 32,20 – 32,35 aralığında fiyatlanan kur, bu aralığı yukarı yönlü kırarak rekora doğru.

Yurtiçi piyasaları tatile girmeden 33,00’lü seviyelere merdiven dayayan dolar kurunda bugün yaşanacak gelişmeler yakından takip edilecek. Akşam seansına doğru, ABD kanadında açıklanacak olan veriler hareketliliği artırabilir.

Ekonomik verilerin yoğun olduğu hafta geride kalırken, dolar kuru tarafında sert yükselişler yaşanıyor. ABD tarafındaki gelişmelerin hız kazandığı bir hafta da dolar kuru rekora doğru koşuyor. Yurtiçinde piyasaların bayram tatili nedeniyle kapanmasından hemen önce, dolar hamlesini yaptı.

Bir süredir sakin seyreden kur, yeniden yükseliş ivmesi kazanarak haftayı rekorla kapatmaya doğru ilerliyor.

Ayrıca bugün piyasa anketi sonuçları yayımlandı. Yayımlanan ankete göre; Katılımcıların cari 2024 sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 38,78 lira iken, bu anket döneminde 37,75 lira olarak belirlendi.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,80 lira iken, bu anket döneminde 41,41 lira olarak belirlendi.

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