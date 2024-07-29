'Dolar bir gecede 50 lirayı görebilir' Ünlü ekonomistten kurda tsunami açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Dolar bir gecede 50 lirayı görebilir' Ünlü ekonomistten kurda tsunami açıklaması

Dolar yatırımcıları uzman açıklamalarına kilitlenmişken ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut'tan beklenmedik bir açıklama geldi. Bir ayrıntıya dikkat çeken Zelyut doların 50 liraya çıkabileceği uyarısında bulundu.

Evren Devrim Zelyut, dolarda tsunami etkisinin ne şekilde yaşanabileceğini anlatarak dolarda kurun bir gecede 50 lirayı görebileceğini söyledi.

Dolar kurundaki dalgalanmalar yaşanması nedeni ile tedirgin olan yatırımcılara yönelik ünlü ekonomist Zelyut'tan bir açıklama geldi.

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Geçtiğimiz günlerde 33 liraya kadar yükselen dolar kuru için rekor bir tahminde bulunan Zelyurt bunun gerçekleşmesi için gereken şartları saydı.

DOLAR KURUNDA YIL SONU TAHMİNLERİ DEĞİŞTİ

33 liraya kadar yükselen dolar düşüş trendine girdi. 32,96 TL'ye kadar çekilme gösteren doları için yapılan yıl sonu tahminleri de buna bağlı olarak değişti. Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminini 37,74 liradan 37,36 liraya çekti. 2025 yılı için ise dolar kuru tahmini 41,41 liradan 41,51 liraya yükseliş gösterdi.

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FAİZ KONUSU BELİRLEYİCİ OLUR

Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapacağı söylentileri piyasaları etkilerken Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'dan erken faiz indiriminin gündemde olmadığına ilişkin bir açıklama geldi. Bu açıklamaya bağlı olarak ekonomist Evren Devrim Zelyut yeni bir dolar tahmininde bulundu.

"AKÇAY GÖREVDEN ALINIRSA DOLAR 50 LİRA OLUR"

Ekonomist Zelyut faiz indiriminin saraydan çıkması durumunda dolarda da dengelerin değişeceğini söyledi. Zelyut Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın ikna edilememesi ve görevden alınması durumunda dolar kurunun 50 TL'yi görebileceğini söyledi. Zelyut açıklamasının devamında "Cevdet hoca domino taşının başı. O yıkılırsa doların değeri hızla yükselir. Ancak o kalırsa, dolar 39 lira seviyelerinde kalır" diye konuştu.

Ekonomist Zelyut, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay 'un görevden alınması halinde doların 18 liraya kadar bir artış göstererek 50 liraya çıkacağını, görevde kalması durumunda ise 39-40 lira seviyelerinde kalacağını savundu.

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