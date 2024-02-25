Dolar bu seviyeyi geçerse olacakları açıkladı?

Yüksek enflasyon ve TL’de büyük kayıplar, do9alr/LT kurunda yeni rekorları beraberinde getiriyor. Herkes kurun daha ne kadar yükseleceğini merak ediyor. Her gün yeni bir rekora imza atan kurda yükseliş ivmesi hız kesmiyor. Bu durumda Türkiye’de hayat kalitesini bozuyor.

Yüksek enflasyon ve yüksek kur, vatandaşın alım gücü tarafına negatif olarak yansıyarak ürüne erişimini engelliyor.

HAKAN KARANIN PAYLAŞIMI:

* TL'nin reel olarak değerlenmesi" konusunda çok soru alıyorum: Döviz kurundaki artış oranı bizim enflasyonumuzla ticaret ortaklarımızın enflasyonunun arasındaki farktan düşükse TL reel olarak değerlenmiş olur. Biliyorum biraz teorik geldi, bir örnekle açayım:

* Diyelim ki bugünden yıl sonuna kadar içerde fiyatların yüzde 30 artmasını bekliyorsunuz. Ticaret yaptığımız ülkelerde ise aynı zaman diliminde fiyatlar yüzde 5 artıyor olsun. Aradaki fark yüzde 25. Bu değeri aklımızda tutalım.

* TL'nin reel olarak değerlenmesi, döviz kurunun yıl sonuna kadar yüzde 25'in altında artması anlamına geliyor.

* Daha da basitleştirmek için hesabı sadece dolar kuruna göre yapalım. Bugünkü $/TL kuru 31 olsun. Yukarıdaki enflasyon farkı varsayımlarına göre sene sonundaki reel değerlenme eşiğini hesaplayalım: 31*1,25= 38,75. Buna göre, sene sonunda dolar/TL kuru 38,75'in altında kalırsa TL reel olarak değerlenmiş olacak.

Hakan Kara’nın paylaşımını baktığımızda, kurun sene sonunda 38,75 bandı civarında olacağı görülüyor. Sene içerisinde belki bunun üstü görülebilir fakat sene sonu tahmini olarak 38,75’i öngörüyor.