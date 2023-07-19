Dolar ve Euro kurundaki ibre yukarıyı gösterirken döviz kurundaki hareketlilik vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki, dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?

Dolar ve euro güne yüksek seviyelerde başladı.

Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararının piyasa beklentilerini karşılamaktan uzak kalabileceğine yönelik endişelerle dolar/TL yeniden yükselişe geçti.

TL'nin yılbaşından beri değer kaybı yüzde 30'u aştı. Kurda tarihi zirve 27,05 seviyesinde oluşurken piyasalar Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararına ve Para Politikası Kurulu (PPK) metnindeki mesajlara odaklandı.

18 Temmuz'da dolar ve Euro kurunda rekor seviyelerinin görülmesinin ardından bugün dolar ve Euro ne kadar olduğu merak ediliyor.

19 TEMMUZ EURO NE KADAR KAÇ TL?

Güne zirvede başlayan Euro kuru öğlen saatlerinde gelindiğinde 1 Euro 30,24 TL.

Euro alış fiyatı ise 30,25 TL üzerinden işlem görmektedir.

19 TEMMUZ DOLAR NE KADAR KAÇ TL?

Bir süredir yüksek seviyelerde seyreden dolar kuru anlık olarak 1 Dolar 26,93 TL.

Dolar alış fiyatı ise 26,92 TL üzerinden işlem görmektedir.