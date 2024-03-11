Dolar çıldırdı Bakan Şimşek devreye girdi. Piyasalar alev alev yanıyor

Dolar/TL kuru rekor üstüne rekor kırarken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten dikkat çeken bir mesaj geldi. Bakan Şimşek, “Döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmanın geçici olduğu değerlendirilmelidir” ifadesini kullandı.

Aynı zamanda kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu hafta sonunda yükseltti. Bakan Şimşek, bu yükselişin ardından sosyal medya paylaşımında döviz piyasasındaki oynaklığın “Geçici” olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Merkez Bankası, enflasyon beklentilerini kontrol altında tutmak için elindeki tüm araçları kullanmaya kararlı. Ayrıca, enflasyondaki düşüşü desteklemek amacıyla maliye politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini de ifade etti.

"ÇOK KARARLIYIZ"

Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu bir kademe artırmasının, uygulanan ekonomi politikalarının gücünü yansıttığını vurguladı.

Şimşek, yapısal reformları sürdürme ve uygulama konusunda “Kararlı” olduklarını belirtti. Fiyat istikrarı, onların birinci önceliği. Ayrıca, cari açığın beklentilerden daha hızlı bir şekilde toparlandığını ve GSYH’ye oranla açığın yüzde 3’ünün belirgin bir şekilde azaldığını dile getirdi.

Bankacılık sistemindeki TL mevduatın toplam mevduat içindeki payının geçen yıl Ağustos ayından bu yana 12 puan arttığına dikkat çeken Şimşek, “Programımıza olan güven arttıkça bu eğilim devam edecek” dedi.

Fiyat istikrarını sağlamanın zaman alacağını da hatırlattı ve verimlilik ile rekabet gücünü artıracak reformlar için yerel seçimlerin ardından seçimsiz uzun bir dönem olacağına dikkat çekti.