Dolar dünyada çakıldı! Bir tek Türkiye'de...

Dolar, son üç yılın en düşük seviyelerine gerilerken Türk Lirası karşısında ise değişim göstermedi.

Küresel piyasalarda doların diğer önemli para birimlerine karşı zayıflaması dikkat çekerken, Dolar/TL paritesi stabil bir şekilde 38-38,20 seviyelerinde işlem görmeye devam etti.

TRUMP VE POWELL GERGİNLİĞİ DOLARI ETKİLEDİ

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, ABD Başkanı Donald Trump’ın Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ı görevden alıp alamayacağını araştırmaya devam ettiğini açıkladı. Trump, Powell’ın görevden alınmasının yeterince hızlı gerçekleşmediğini belirtmişti. Bu açıklamalar, doların değer kaybetmesine yol açtı. Dolar, İsviçre Frangı karşısında son 10 yılın en düşük seviyesini görürken, Euro da 1,1533 dolara çıkarak son üç yılın zirvesine yükseldi.

DOLAR ENDEKSİ SON ÜÇ YILIN DİPLERİNDE

ABD’deki ticaret politikaları ve belirsizlikler yatırımcıların güvenini sarstı ve doların zayıflamasına neden oldu. Dolar endeksi (DXY), diğer para birimleri karşısında yüzde 0,7 düşerek 98,267 seviyesine geriledi.

Tüm dünyada diğer döviz birimlerine karşı son üç yılın en düşük seviyesine gerileyen dolar, Türk Lirası karşısında değer kaybetmedi. Yaşanan gelişmelere rağmen dolar/TL paritesinin hala Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın baskıladığı düzeyde olması dikkat çekti.

19 MART'TA ZİRVEYİ GÖRMÜŞTÜ

19 Mart tarihinde başlayan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla sonuçlanan süreçte Dolar/TL paritesi 41,4 seviyesine çıkarak yeni zirvesini görmüştü. Bu ani yükseliş piyasaları alt üst etmişti.

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TCMB'NİN ACİL MÜDAHALE ÇABALARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz kurlarını dengede tutmak için rezervlerden yüksek miktarda satış yapmak zorunda kaldı. Bunun yanında, 20 Mart'ta takvim dışı bir toplantı düzenleyerek piyasalardaki dalgalanmalara karşı önlem aldı. Bu toplantıda gecelik borç verme faizi yüzde 46'ya yükseltilirken, politika faizi yüzde 42,5'te, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 41'de sabit tutulmuştu.

Tüm bu önlemlere karşın dolara olan talebi karşılamak için 45 milyar doların üzerinde döviz satışı yapıldığı da ortaya çıkmıştı.

YENİ FAİZ KARARI VE ETKİLERİ

Gelinen noktada 17 Nisan tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tekrar faiz artırmak zorunda kaldı. Açıklanan kararda 350 baz puanlık artış ile AKP'nin iktidara geldiğinde uygulanan faiz oranına tekrar dönülmüş oldu.

Bu kadar yüksek müdahale ve faiz artışına rağmen döviz satışıyla ancak dizginlenebilen Dolar/TL paritesi küresel piyasalarda son üç yılın en düşük seviyesinde seyreden dolara rağmen bir ayı aşkın süredir 38-38,20 Dolar/TL aralığında dolaşmaya devam ediyor.