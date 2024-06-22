Dolar euro altın ve borsa. Haftanın kazandıranı belli oldu

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Dolar euro altın ve borsa. Haftanın kazandıranı belli oldu

Kurban bayramı haftasında hangi yatırım aracı kazandırdı. Borsa, altın, dolar ve Euro mu? işte yanıtı.

Yatırım araçlarından dolar, euro, borsa ve altın Kurban Bayramı haftasında ne yaptı? Hangi yatırım aracı kazandırdı? İşte yanıtı...

Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde işlem gören hisse senetleri bu haftayı kazançla kapadı. Hisse senetleri haftalık ortalamayla yüzde 2,87,7mit kazanç sağladı. Altının gram fiyatı yüzde 0,33 değer kazanırken, dolar 0,45 euro da yüzde 0,60 artış gösterdi.

BORSA YÜZDE 2,87 KAZANÇLI

İstanbul Borsası BIST 100 endeksi bu hafta en düşük 10.569,23 puanı, en yüksek ise 10.792,92 puanı gördü. Bu haftayı 10.771.36 kapatan endeks önceki haftaki kapanışa göre yüzde 2,87'lik değer kazancıyla haftanın galibi oldu. .

ALTIN DA KAZANÇLI

Gram altın bu hafta yüzde 0,33 artış gösterdi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta en yüksek 2 bin 458 lirayı gördü. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da haftayı yüzde 2,13 artışla 16 bin 310 liradan kapadı. Geçen hafta sonu 4 bin 10 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 80 lira artışla 4 bin 90 liradan işlem gördü.

DOLAR VE EURO DA DURUM NE?

Dolar bu haftayı yüzde 0,45 değer kazancıyla kapadı. Dolar 32,8330 liraya çıkarken, Euro yüzde 0,60 artışla 35,1160 liraya yükseldi. Yatırım fonları ve emeklik fonları da bu hafta kazanç sağlayan yatırım araçları arasındaydi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,50 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,78 değer kazandı.Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,59 ile "Borsa Yatırım" fonları oldu.

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