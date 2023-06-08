Dolar fırlayınca Tesla’dan 1 haftada 2. kez zam. Fiyatlar uçtu gidiyor

Dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle Tesla bir haftada 2. kez zam yaptı. Otomobil fiyatları uçtu gidiyor…

Dolar fırlayınca Tesla’dan 1 haftada 2. kez zam. Fiyatlar uçtu gidiyor

Dolar 23 TL’yi aştı, Euro ise 25 TL’yi aştı. Durum böyle olunca Türk Lirası da büyük oranda değer kaybetti ve etmeye de devam ediyor.

Ekonomik gelişmeler otomobil sektörünü de etkiliyor.

Birkaç gün önce zam yapan Tesla, doların değişkenliği ve diğer birçok etkeni göz önüne alarak fiyatlara bir kez daha zam yaptı.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, fiyatları 40-50 bin TL civarlarında artıran firma son olarak 215 bin TL’lere varan bir artış yaşandı.

Bu noktada Tesla Model Y'nin fiyatı 2 milyonu aştı. Model Y Long Range ise 2 milyon 56 bin 652 TL seviyelerine kadar çıktı.

En uygun fiyatlı olan standart Model Y ise an itibariyle 1 milyon 970 bin 258 TL’den satılıyor.

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