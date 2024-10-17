Dolar güne nasıl başladı? 17-10-2024

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı öncesinde dolar kurunda yukarı yönlü hareketlilik görülüyor. Hafta başından bu yana dalgalı seyir sergileyen dolar kuru, haftanın dördüncü işlem gününde yönünü yukarı çevirdi.
Dünü 34,12 – 34,24 aralığında geçiren dolar kuru, günü 34,14 seviyesinde kapattı. Yeni günde ise sabah seansında 08.52’de 34,18 seviyesinde yukarı yönlü seyir sergiliyor.
EURO/TL’DE SON DURUM
Euro/TL yeni günde yukarı yönlü hareketleniyor. Hafta başından beri karışık bir seyir sergileyen Euro/TL yeni günde yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor.
Dünü 37,09 – 37,33 aralığında geçiren Euro/TL günü 37,11 seviyesinde kapattı. Yeni günde sabah seansında aynı saat diliminde 37,19 seviyesinde yükselişine devam ediyor.
KÜRESEL GELİŞMELER
Küresel piyasalardaki makro ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler para piyasalarında yüksek volatilite oluşturuyor. Bugün yurt içi piyasalarının gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısında.
TCMB’nin faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 50 düzeyinde sabit tutması bekleniyor. Ancak karar metninde yer alan ifadeler piyasalar tarafından merakla bekleniyor.
Euro Bölgesi kanadına bakıldığında; bugün enflasyon rakamları yakından izlenecek. Euro Bölgesi’nde enflasyonun yıllık olarak yüzde 1,8 olarak açıklanması beklenirken, aylık olarak ise yüzde eksi 0,1 olarak gelmesi öngörülüyor.
Bugün aynı zamanda ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi piyasaların yakın takibinde.
Tüm gelişmeler ışığında yaşanabilecek gelişmeler piyasalarda hareketlilik oluşturabilir.
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