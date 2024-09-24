Dolar güne nasıl başladı? 24-09-2024

Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir seyirde geçiren Dolar/TL kuru haftaya yatay seyirde başladıktan sonra gün içinde yukarı yönlü bir seyir sergiledi.

Haftanın ilk işlem gününü 34,05- 34,17 aralığında geçiren dolar kuru günü 34,04 seviyesinde kapattı. Yeni günde ise yukarı yönlü seyrini koruyarak sabah seansında 08.31’de 34,13 seviyesinde bulunuyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL yeni günde yukarı yönlü bir seyir sergiliyor. Geçtiğimiz haftayı karışık seyirde tamamlayan Euro/TL yeni haftaya yukarı yönlü bir seyirle başladı.

Dünü 37,87 – 38,14 aralığında geçiren Euro/TL günü 37,88 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 37,97 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankalarının faiz kararlarının etkisiyle karışık bir seyir sergileyen döviz kurları, Yeni haftaya yükselişle başlayarak bu seyrini yeni günde de sürdürüyor.

Bu hafta ABD tarafında büyüme rakamları ve Fed Başkanı Powell’ın konuşması takip edilecekken, Fed üyelerinin konuşmaları piyasalarında radarında olacak.

Yurt içi tarafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantı tutanakları verisi yakından izlenecek. Euro Bölgesi’nde ise Avrupa Merkez Bankası üyelerinin konuşmaları piyasalar tarafından merakla beklenecek.

Piyasalarda yaşanacak jeopolitik gelişmeler ve makro ekonomik gelişmeler piyasalar üzerinde etkili olabilir.

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