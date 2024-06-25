Dolar güne rekorla başladı

Geçtiğimiz hafta ortasında tepki alımı başlatan kur, bu yükselişlerini yeni haftaya taşıdı. Yeni haftanın ilk işlem gününde 32,74 – 32,94 aralığında geçiren yine bir rekora imza attı.

Dünü 32,90 seviyesinde tamamlayan kur, yeni günde sabah saat 08.20’de 32,92 seviyesinde bulunuyor.

Geçtiğimiz haftadan bu yana rekor üstüne rekor kıran dolar kuru, yeni haftaya da rekorla başladı.

Kurdaki kalıcı yükselişi artık durdurabilmek mümkün değil. Dolar anlık olarak bastırılıp düşürülse de bu düşüş kalıcı ve istikrarlı olmadığı için sadece günü kurtarıyor. Uzun dönen için yeni rekor sıcaklığını koruyor.

EURO/TL’DE SON GELİŞMELER

Euro/TL yeni haftaya yükselişle başladıktan sonra bu yükselişini sürdürüyor. Dünü 35,03 ile 35,38 aralığında geçiren Euro/TL günü 35,34 seviyesinde geri bıraktı.

Yeni günde aynı saat diliminde 35,40 seviyesinde bulunuyor. Haftanın ikinci işlem gününde bu yükseliş potansiyelinin hız kazandığı görülüyor. Yeni rekorlara yelken açan Euro/TL kritik seviyelere odaklandı.

MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Yoğun veri gündeminin hakim olduğu haftada döviz kurlarında yeni rekorlar meydana geliyor.

Bu hafta ABD tarafında büyüme rakamları ve Fed toplantı tutanakları yak8ındna takip edilecek. Dün akşam bazı FED yetkililerinin konuşmaları yakından takip edildi. Yetkililer faiz indirimi konus7unda, enflasyonda soğumanın görülmesi gerektiği konusunda hem fikirler.

Yurtiçi tarafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edilecek. TCMB’nin faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Karar metninde yer alacak o0lan ifadeler piyasalar tarafından yakından izlenecek.

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