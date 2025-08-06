Dolar güne yatay başladı! İşte dolarda günün ilk rakamı (6 Ağustos 2025)

Dün 40,5940-40,6920 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 40,6710'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.10 itibarıyla yatay seyirle 40,6890'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 47,1620'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 54,1870'ten satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 98,7 seviyesinde bulunuyor.

Dolar güne yükselişle başladı! İşte dolarda günün ilk rakamı (5 Ağustos 2025)

ABD Başkanı Donald Trump’ın ilaç ve yarı iletken ithalatına yönelik tarife sinyali vermesi ve ülkede zayıf gelen hizmet sektörü verilerinin etkileri varlık fiyatlamalarında hissediliyor.

Trump’ın geçen hafta imzaladığı ve karşılıklılık esasına dayanan tarife oranlarında değişiklik öngören kararname, yapılan düzenlemelerle birlikte perşembe günü yürürlüğe girecek. Trump, dün verdiği bir röportajda ise ilaç ve yarı iletken ithalatına tarife getirmeyi planladığını ve söz konusu tarifeleri gelecek hafta veya civarında açıklayacaklarını belirtti.

Analistler, ABD yönetiminin Çin, Japonya ve Avrupa Birliği (AB) gibi önemli ticaret ortaklarıyla bir takım ticaret anlaşmaları yapsa da gündeme gelen son tarifelerin geleceğe dair kötü senaryoları ortaya çıkardığını belirterek, bu konulardaki haber akışının yatırımcıların odağında kalmayı sürdüreceğini kaydetti.

Tarifelerin ABD ekonomisine nasıl yansıyacağına ilişkin belirsizlikler sürerken, ülkede son veriler hizmet sektöründeki büyümenin yavaşladığını gösterdi. Buna göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda 50,1 değerine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Öte yandan tarifelerin ABD ekonomisine etkileri ve enflasyonist baskılara ilişkin değerlendirmeler devam ederken, enflasyon-resesyon ikilemi arasında para politikalarını yürütmeye odaklanan ABD Merkez Bankasının (Fed) yönetimine yeni bir isim eklenecek. Trump, Fed Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılacak Adriana Kugler'in yerine geçecek isme hafta sonundan önce karar vereceğini açıkladı.

Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağına, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğine işaret etti.