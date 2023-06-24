Dolar hastaları da vurdu. SGK dövize endeksli ilaçları listeden çıkarıyor iddiası

CHP’li Burhanettin Bulut, dolar nedeniyle lösemi hastalarının kullandığı Jakavi adlı ilacın SGK ödeme listesinden çıkarıldığı iddiasını Meclis’e taşıdı.

Dolar hastaları da vurdu. SGK dövize endeksli ilaçları listeden çıkarıyor iddiası

Dolar 25.60 Türk Lirası seviyelerine kadar çıktı. Durum böyle olunca her şey üst üste zamlandı. Doların fırlaması ilaçları ve hastaları da etkiledi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, SGK ödeme listesinden çıkarılan lösemi hastalarının kullandığı Jakavi adlı ilacı Meclis gündemine taşıdı.

Cumhuriyet'ten Mehmet Aka'nın haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Bulut, “Lösemi hastaları 2-3 yıl süren bir tedavi ile sağlıklarına kavuşabilmektedir. SGK, lösemi hastalarının ilik nakli sonrası kullandığı 40 bin TL’lik Jakavi adlı ilacı ödeme listesinden çıkarmıştır” dedi.

“KADERİNE Mİ TERK EDİLECEK?”

CHP’li Bulut, Polistemi vera tanısı endikasyonunda, endikasyon dışı belgesi ile ödenen Jakavi adlı ilacın şu anda sadece miyelofibrozis tanısı ile ödendiğini belirterek şöyle devam etti:

“Endikasyon dışı belgesiyle bile polistemi vera teşhisinde ödenmez hale gelmiştir. SGK’nin aldığı bu kararla ilacı alamaz duruma gelen binlerce lösemi hastası ve yakını mağdur olmuştur. Şimdi Bakan Işıkhan’a soruyorum: Dövize endeksli yüksek fiyatlı ilaçların SGK’yi mali açıdan zorladığı için SGK listesinden çıkarıldığı iddiası doğru mudur, SGK’nin aldığı bu kararla ilacı alamaz duruma gelen binlerce lösemi hastası kaderine mi terk edilecektir?”

'İlacın SGK ödeme listesinden çıkarılma gerekçesi nedir?'

SORU ÖNERGELERİ ŞUNLAR:

Burhanettin Bulut, Bakan Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Jakavi adlı lösemi ilacının SGK ödeme listesinden çıkarılma gerekçesi nedir?

Dövize endeksli yüksek fiyatlı ilaçların SGK'yi mali açıdan zorladığı için SGK listesinden çıkarıldığı iddiası doğru mudur?

Jakavi’nin ödeme listesine geri alınması yönünde bir çalışma var mıdır?

Son 1 yılda kaç hastaya Jakavi adlı ilaç reçete edilmiştir? SGK, tarafından ilaca ne kadar para ödenmiştir?

SGK’nın aldığı bu kararla ilacı alamaz duruma gelen binlerce lösemi hastası kaderine mi terk edilecektir?

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