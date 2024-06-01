Dolar için geri sayım başladı. Piyasalar alev alev yanacak

Raporda, Merkez Bankası'nın Ekim ayı itibarıyla faiz indirimine başlamasının beklendiği ve bu durumun dolar kuru üzerindeki olası etkilerine değinildi.

Uzun yıllar uygulanan hatalı ekonomi politikalarının Türkiye'yi derin bir yoksulluk girdabına sürüklemesinin ardından, geçtiğimiz yıl göreve gelen yeni ekonomi yönetimi parasal sıkılaşma sürecini başlattı.

Politika faizlerinin yüzde 50'ye kadar yükselmesinin ardından, mevcut veriler ışığında bu faiz seviyesinin korunacağı belirtildi. Ancak aylardır yatay seyreden dolar kuruna ilişkin sürpriz bir tahmin geldi.

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'deki mevcut ekonomi politikalarına ilişkin yayınladığı raporda, Merkez Bankası'nın Ekim ayı itibarıyla faiz indirimine başlamasını 'olası' olarak değerlendirdi.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TARİH VERİLDİ

Türkiye'de enflasyonun Mayıs ayı itibarıyla azalmaya başlayacağına ilişkin beklentiler aktarılırken, TCMB'nin faiz indiriminde aşamalı bir plan izleyeceği belirtildi. Ekim ayı itibarıyla 200 baz puanlık indirim serilerinin başlayacağı, faizlerin 2025 yılı sonunda yüzde 28.75'e, 2026 yılı sonunda ise yüzde 18.75'e kadar düşeceği öngörüldü.

​​​​​​​

Bu gelişmelerin gerçekleşmesi, dolar kuru üzerinde belirleyici etkilere neden olacak. Son aylarda Türkiye'ye giren yabancı yatırımcıların katkılarıyla net döviz pozisyonunda önemli iyileşme sağlayan TCMB, Hazine'nin payının da dahil edilmesiyle birlikte döviz rezervlerinde artıya geçti.

​​​​​​​

DOLAR KURU YIL SONUNA KADAR KONTROLLÜ YÜKSELECEK

Gelecek hafta yapılması planlanan alımlarla birlikte, yıllar sonra ilk kez net döviz pozisyonunda artıya geçilmesi hedefleniyor. TCMB'nin, faiz indirimlerine kadar kesintisiz şekilde piyasalardan döviz alımı yapacağı öngörülüyor.

​​​​​​​

Kontrollü bir şekilde başlayacak faiz indirimlerinin dolar kurunda ufak çaplı dalgalanmalara yol açabileceği belirtilirken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2024 yılının sonu itibarıyla dolar kurunun 38.5 lira seviyeleri işaret edildi.