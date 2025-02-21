Dolar için sürpriz tahmin! "Düşüşler fırsat sunuyor"

ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs Group Inc. sratejistlerine göre, döviz işlemcileri ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yeni tarife kararları alması riskini düşük fiyatlıyor ve doların cazibesini ve kazançların devam edeceği bir görünümü güçlendiriyorlar.

Goldman stratejistleri Karen Reichgott Fishman ve Lexi Kanter perşembe günü yayınladıkları bir araştırma bülteninde, “Sonuçta döviz açısından tüm tarifeler eşit değildir” diyerek, “Ancak son haftalarda önemli çapraz kurlardaki primin gevşemesi göz önüne alındığında, bir kez daha tarife risklerinin düşük fiyatlandığını ve uzun dolar riskinin şimdi daha da cazip göründüğünü düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Dolardaki son düşüşler satın almak için bir fırsat sunuyor Öte yandan, TD Securities analistleri, doların son dönemdeki geri çekilmesinin sürekli bir geri dönüşün başlangıcına işaret etmesinin olası olmadığını söyledi.

"DOLAR İÇİN BİR YASTIK"

"Dolar, piyasanın gümrük tarifeleri konusunda fazla iyimser olmasından ve küresel makroekonomik ve jeopolitik belirsizliği düşük fiyatlamasından faydalanıyor" diyen analistler, "ABD ticaret şoklarına daha az maruz kalırken, yüksek getiriler ve pozitif ekonomik büyüme dolar için bir yastık sağlıyor" sözlerini dile getirdi.