Dolar kurunda deprem. 13 TL birden değişecek

Doların önlemez yükselişi sürüyor. An itibarıyla 33.090 TL'den işlem gören doların gerçek değerinin daha yüksek olduğunu söyleyen İhracatçılar "Şu an doların 37 TL'den işlem görmesi gerekiyor" yorumunu yaptı.

Vatandaşlar ise daha bilinçli hale gelmiş durumda. Önceden "Dolarım yok olan düşünsün" diyen vatandaş şimdi ise "Dolar zamlanınca tüm gıda ürünlerinde de artış yaşanıyor" demeye başladı.



Dolar/TL kuru iki ayın sonunda 32 TL’den 33 TL’ye yükselmesine rağmen, bu artış birçok yatırımcının beklentilerini karşılamadı. Bu noktada TL varlıkları, kazanç açısından dolara göre daha fazla ilgi gördü.

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'nın dolar konusundaki görüşleri de ilgi çekti. Yeşilada, dolar hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Doların hiç artmadığı bir dönemdeyiz. Bu da insanların içini bir miktar da olsa rahatlatıyor. Şu anda Merkez Bankası piyasadan döviz almasa, dolar 20 TL'ye düşer. O zaman ihracatçı bağırmaya başlar, herkes dolar satıyor ve yurt dışından dolar geliyor.”