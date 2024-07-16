Dolar kurunda deprem. 13 TL birden değişecek

Düzenleme: Kaynak: Yeni Akit
Dolar kurunda deprem. 13 TL birden değişecek

Dolar kurunun yükseleceği yönünde tahminler yapan ekonomist Atilla Yeşilada, bu kez ezber bozan bir açıklama yaptı. Yeşilada doları olanları ve dolar almayı düşünenleri bir kez daha düşünmeye sevk edecek.

Doların önlemez yükselişi sürüyor. An itibarıyla 33.090 TL'den işlem gören doların gerçek değerinin daha yüksek olduğunu söyleyen İhracatçılar "Şu an doların 37 TL'den işlem görmesi gerekiyor" yorumunu yaptı.

Vatandaşlar ise daha bilinçli hale gelmiş durumda. Önceden "Dolarım yok olan düşünsün" diyen vatandaş şimdi ise "Dolar zamlanınca tüm gıda ürünlerinde de artış yaşanıyor" demeye başladı.


Dolar/TL kuru iki ayın sonunda 32 TL’den 33 TL’ye yükselmesine rağmen, bu artış birçok yatırımcının beklentilerini karşılamadı. Bu noktada TL varlıkları, kazanç açısından dolara göre daha fazla ilgi gördü.

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'nın dolar konusundaki görüşleri de ilgi çekti. Yeşilada, dolar hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Doların hiç artmadığı bir dönemdeyiz. Bu da insanların içini bir miktar da olsa rahatlatıyor. Şu anda Merkez Bankası piyasadan döviz almasa, dolar 20 TL'ye düşer. O zaman ihracatçı bağırmaya başlar, herkes dolar satıyor ve yurt dışından dolar geliyor.”

dollar-turk-lirasi-euro-borsa-altin-tepe.jpg

Son Haberler
Samsun'da deprem Gündem
Samsun'da deprem
Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki çocuğa istismar davası ertelendi Gündem
Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki çocuğa istismar davası ertelendi
Plaka değişikliği yapacaklar dikkat Gündem
Plaka değişikliği yapacaklar dikkat
Yaşasın iyi insanlar Gündem
Yaşasın iyi insanlar
Gaziantep Havalimanı’nda yolcunun üzerinden çıktı Yerel Haberler
Gaziantep Havalimanı’nda yolcunun üzerinden çıktı
Kaktüsler hakkında 25 şaşırtıcı bilgi Keşfet
Kaktüsler hakkında 25 şaşırtıcı bilgi
Karşıya geçen yayaya motosiklet çarptı Yaşam
Karşıya geçen yayaya motosiklet çarptı