Dolar mı? Euro mu? En çok sorulan soruya İslam Memiş'ten yanıt

Sık sık youtube kanalında para ve altın piyasalarını değerlendiren İslam Memiş birçok vatandaşın sorduğu Dolara mı, Euro'ya mı yatırım yapalım? sorusuna yanıt verdi.

İslam Memiş, döviz kurlarına ilişkin tahminlerini ve beklentilerine ilişkin bilgilerini bu kez köşesinden paylaştı.

Doların uluslararası piyasalarda kısa vadede güçlü duruşunu korumayı sürdüreceğini belirten İslam Memiş, “3 hafta önce altın ve gümüş için dolarda bekleyenler için de avantaj görünüyor" dedi.

İslam Memiş, tv100'deki köşesinde yatırımcılara "Şimdi Euro'da bekleyenler şuna karar vermeli: Dolar mı, Euro mu?" diye soran İslam Memiş, yanıtını da kendisi verdi.

Memiş yanıtında “1,05'den Euro almak için dolar tercihinde bulunurdum, altın ve gümüş ons da düşüş beklediğim için dolar tercih ederdim.

Açıkta kalmamak için TL karşısında avantajlı görülen bir durumdaydı. Dolar ağırlığını yavaş yavaş Euro'ya dönüştürmek isteyenler, bu beklentileri de göz önünde bulundurmalı." ifadelerini kullandı.