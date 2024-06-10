Dolar ne kadar olacak? Ünlü kuruluştan sinyal geldi

Standard & Poor's Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kredi notunun görünümünün pozitif olduğunu söyleyen Gill, B+ olan notun 2024 sonunda önce gözden geçirileceğini ve üçte bir ihtimalle yükselebileceğini belirtti.

2024 sonuna doğru bütçe açığının azalmasını beklediklerini dile getiren Gill, "Bu süreç ayrıca altın talebine de bağlı. Piyasa, para politikasına ve yüksek seviyede kalan enflasyonun gelişimine son derece duyarlı olacak" ifadelerine yer verdi.



"TEK HANELİ ENFLASYON 2027'DE"

Enflasyon hakkında yaptıkları tahminin değişmediğini de dikkat çeken Gill, 2024 için ortalama enflasyon tahminlerinin yüzde 56 ile 57 arasında olduğunu söyleyerek, bu yıl için ortalama olarak yüzde 57'ye baktıklarını belirtti.

Gill, gelecek yılın ortalama tahmininin ise yüzde 28 olduğunu yani enflasyonda çok yavaş ve karmaşık bir düşüş süreci yaşanabileceğini belirterek, tek haneli enflasyonu 2027 sonuna kadar görmediklerini ifade etti. Ayrıca Gill, bunun da üç yıl uzakta dünya komplike bir yer olduğunu belirtti.

Gill ayrıca asgari ücrete zam olmaması halinde de enflasyonun daha da gerileyebileceğini fakat 2025'teki asgari ücret zammının da önemli olduğunu ifade etti.

"DOLARIN ÇIKACAĞI ZAMANLARDA NE OLACAK?"

TL'nin dolar karşısındaki durumunu da inceleyen Gill, "Yıl sonunda 32,5 seviyesinde sonlanabilir ve şu anki seviyeye oldukça yakın. Bunun bir numaralı nedeni, haziran ve eylül aylarındaki turizm sezonu ile güçlü bir döviz girişinin olması. Asıl soru, doların çıkacağı zamanlarda ne olacak?" sözlerine ekledi.