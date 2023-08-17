Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?

Dolar/TL kurunun dün gerçekleşen işlemleri hafif artı yönde 27,06 seviyesinden tamamlamıştı. Bugün ise doların 27 TL’yi aşmasının ardından doların kaç TL olduğu araştırılıyor. Peki, dolar ne kadar kaç TL oldu? Dolar yükseldi mi? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?

17 AĞUSTOS DOLAR NE KADAR KAÇ TL?

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.0969 liradan, satış fiyatı ise 27.1017 liradan işlem görüyor.

17 AĞUSTOS EURO NE KADAR?

Yüzde 0.37'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.5346, TL'den yapan euro şu anda 29.5271 TL alış ve 29.5537 TL satış fiyatına sahip.

ABD ve Çin'de açıklanan veriler varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, piyasalarda belirsizlik günden güne artıyor.



Dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 25-26 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarda, enflasyonun hala Banka'nın uzun vadeli hedefinin oldukça üzerinde olduğuna işaret edilmesi dikkati çekti.



İş gücü piyasasının sıkı kalması nedeniyle çoğu katılımcının para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasını gerektirebilecek önemli yukarı yönlü riskler görmeye devam ettiği kaydedilen tutanaklarda, iki üyenin geçen ayki kararda faiz oranlarının sabit bırakılmasını tercih ettiği belirtildi.



Analistler, tutanaklardaki sinyaller dikkate alındığında Fed'in henüz enflasyonla mücadelesinde sona gelinmediğinin hissedildiğini aktararak, son dönemde açıklanan verilerin de ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiğini işaret etmesiyle piyasalarda risk algısının arttığını vurguladı.



Buna göre, dün ABD'de sanayi üretimi aylık yüzde 1 artışla beklentileri geride bırakırken, kapasite kullanım oranı da yüzde 79,3'e çıktı.



Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarında satışların derinleşmesine neden olurken, yükseliş eğilimini üst üste 6. iş gününe taşıyan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30 ile son 16 yılın zirvesine yaklaştı.



Analistler, söz konusu satış baskısının yatırımcıların enflasyon endişelerinin hala güçlü olduğuna ve Fed'in 22 yılın zirvesindeki politika faizini daha da artırabileceğine işaret ettiğini bildirdi.