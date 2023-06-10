Dolar nereden dönecek? Borsa ne olacak? Şimşek başaracak mı?

Memleket olarak, iktidarı ile muhalefeti ile ortamız, normalimiz yok. Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olması, Hafize Gaye Erkan’ın TCMB Başkanı olmasından sonra yapılan yorumlara bakınca bunu net gördüm.

Mehmet beye denilenler şunlar:

1. Siz zaten bu ekonomiyi bu duruma getiren ekipsiniz.

2. Size hakaret eden bir başkanın ekibine neden girdiniz?

1 numaradan başlayalım. Şimşek son iki yıldaki faiz indirme operasyonunda zaten görevli birisi değildi. 2018 yılında firmaların borçluluğu ve rekabetteki sıkıntılarını görerek “Çatıyı güneşli günlerde onarmak gerek” diyerek Türk ekonomisinin küresel ortam bozulmadan gerekli dönüşümleri yapmasını işaret etmişti. Zaten o günden sonra ekonomi Brunson Krizi, FETÖ Darbesi, Salgın, Rusya-Ukrayna savaşı, Kahramanmaraş Depremi gibi büyük olaylara hazırlıksız yakalanarak Erdoğan’ın ekonomi politikaları ile büyük kaos yaşadı, yaşıyor.

Şimdi Şimşek, akıldan kopmuş ekonomiyi gerçeğe yanaştırmak, kurun 30 lirayı aşarak sanayide çarkların tamamen durmasını engellemek için gelmişken, daha ortada planı, icraatları yokken, insafsızca eleştirmek ne kadar doğrudur? Kuvvetle ihtimal 26-28 arası bir yerde dolar durdurulacaktır…

Bunu yapanlar ya ülke ekonomisi iyice yıkılsın aradan biz sıyrılalım diyor, ya da ekonomin uçurumun kenarında olduğunun farkında değil, kayıkçı kavgasına devam ediyor.

Özgür Demirtaş çıktı saf bir şekilde Şimşek’e destek verelim dedi. Aman Allah ortalık karıştı! Vay efendim ben niye vereyim, beşli çete versinmiş…

Yahu adam saf bir şekilde, durum kötü, Şimşek başarılı olsun ki kıyma 320 TL iken 700 TL olmasın diyor, bunun nesi kötü?

Beşli çete dediğiniz işine baktı, bakacak… Milletle alakaları yok. Kimse onları da savunmuyor. Ama ülkeyi uçurumdan almak için ortaya bir çaba koymak da mı kötü? Sürekli eleştir, sürekli kız, tamam haklısın ama alternatif koy ortaya?

Koyamadık onu da? Ne olacak? Evet AKP ekonomiyi batırdı. Batmaya devam etsin bizde boğulalım mı? Bu mu yani?

Bana ne beşlisinden, altılısından. Bu gök kubbe yıkıldı mı kim altında kalacak? Sen, ben…

Şimşek’in planına, eylemlerine bakmadan ön yargılı konuşanlar ne kendilerine ne ülkelerine faydalı olur. Evet acı fatura çıkacak ve bunu da halk ödeyecek. Bundan kaçış yok. Var mı bir alternatif? Vardı ama olmadı. O zaman?

2 numaralı eleştiride bence haksız. Ülkede bir ihtiyaç varsa eski söylemler aşılmalıdır. Siyasette iktidar, muhalefet kimler kimlere neler dedi. Sorun bu değil, sorun biz enflasyonu nasıl düşüreceğiz?

Gelelim TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’a…

Bu isim pırıl pırıl… Ama bir nefret söylemi var ki sormayın, yok efendim ABD’de çalıştığı First Republic Bank’ı batırmış… Cehalet parayla değil… Hafize hanım o bankaya gerekli ikazları yapmış bir isim, lakin sözleri sayılmayınca ayrılmış… Vay efendim bağımsız olamazmış… Güzel iş yapamazmış… Yahu bir dur, bir bekle, az soluk al kardeşim? Hafize hanım iyi iş yapamazsa senin başın göğe ermeyecek inan bana? Bu ne nefrettir? Bu ne egodur? Bu ne kıskançlıktır? Yahu bizim toplum gerçekten ikiye bölünmüş ve nesnellik unutulmuş, cehalet ve önyargı her yere sinmiş…

Benim abdestimden kuşkum yok!

2018 yılında herkes sıcak yatağında uyurken en sert şekilde AKP’yi eleştiren bendim.

TEM kapıma dayandığında bana bu yazıdan dolayı eleştiri getirecekler sıcak yataklarında uykudaydılar…

Ben bu ülke ekonomisinin uçurumdan dönmesi gerektiğine inanıyorum.

Şimşek tabi ki enflasyonu 3-5 yapamaz ama 150 olmasını engelleyebilir!

Gelelim şimdi merak edilen konulara…

Konut fiyatı artacak!

Sürekli şunu dedim: AKP öyle büyük açıklar verdirdi ki ekonomiye, haliyle muazzam bir enflasyon bizleri bekliyor. Konut ve araç fiyatları yükselmeye devam edecek.

Konut yükselecek çünkü girdi maliyetleri artıyor.

Göçmenler artmaya devam ediyor.

Enflasyon nedeniyle zenginler korunma aracı olarak konut almaya devam ediyor.

Alt gelir alamıyor, alamayacak. O alamıyor diye konut fiyatı düşecek değil. Konutta sorun talep değil. Arz.

Arz düşük, enflasyon yüksek ise, konut ralli yapmasa da fiyatları artar.

Araç fiyatı da artacak!

Aynı şekilde araç fiyatları da oluşan karaborsa ve arz sıkıntıları ile artacak.

Kur arttıkça maliyetler artıyor bu da zamları beraberinde getiriyor.

Araçlar da enflasyona karşı bir korunma ürünü haline geldi, bu da talebi artırıyor…

Bir de banka yorumları var ona da değinmek isterim:

Bankalar sağlam!

Hesap kitap bilmeyen bir kesim bankalarda devletin ceza diye aldırttığı düşük faizli tahviller var demiş, evet var ama, bu bankaların kârını düşürür, zarar ettirecek demek falan nedir? Yahu hangi bilançoya baktın da bankalar zarar eder diyorsunuz?

Bu ülkede sallamaktan daha kolay ne var?

Özel bankaların aktiflerinin %3-5 dolayında olan bir menkul kıymet var, ekonomi yönetimi zaten değişmiş bankaya ne olur? Sen kredi kartı borcuna bak, ona dertlen, banka her zaman işini bilir, bildi de…

Borsa ine çıka yola devam eder…

Bu köşede 4400’den beri herkesi borsada bilançosu kuvvetli şirketlere ortak olmaya çağırdım. İki gerekçem vardı:

1-Enflasyon şirketleri bağlamaz. Girdi maliyeti artınca zammı çakar vatandaşa yansıtır. Sistem vatandaşı altta bırakır. Üste çıkmak isteyen şirket kursun ya da kurulu şirketlere ortak olsun.

2-Kur arttıkça şirket değerleri yabancı gözünde düşer. Aslında bu kötü bir durum zira Türk varlıkları ucuzlar ve yabancı eline geçer. Ama borsaya gelecek para açısından hayırlı bir olaydır. Kuru da düşürücü etkisi vardır. Neticede borsaya talep oluşur.

Ekonomide gerçekçi politikalar nedeni ile borsanın önünün açık olduğunu değerlendiriyoruz.

Lakin sorunlar büyük…

Enflasyon tsunami olmuş üzerimize gelirken devasa açıklarımız var…

Allah hepimizin yardımcısı olsun.