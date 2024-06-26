Dolar ralliye ara mı verdi?

Dolar/TL kuru hafta başına yükselişle başladıktan sonra tarihi rekor seviyelere imza attı. Dün 33,00 TL seviyesinin üzerini görerek yeni bir eşik aşılmış oldu. Yeni günde ise yatay bir bant üzerinde hareketleniyor.

Dünü 32,87 – 33,02 aralığında geçiren kur, günü 32,94 seviyesinde geride bıraktı. Hafta ortasında 08.25’te 32,97 seviyesinde bulunuyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Hafta başından beri sert yükselişlerin hakim olduğu Euro/TL, yeni günde bir miktar sakin seyrediyor. Dünü 32,23 – 35,47 aralığında geçiren Euro/TL, günü 35,31 seviyesinde geride bıraktı.

Yeni günde ise aynı saat diliminde 35,32 seviyesinde yatay seyirde hareketleniyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan makro ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler para piyasaları üzerinde etkili oluyor.

Yoğun veri haftasında piyasalar5da karışık seyir görülüyor. Bu hafta ABD tarafında büyüme rakamları takip edilecekken FED toplantı tutanakları piyasaların radarında yer alıyor.

ABD ekonomisindeki büyüme oranı FED'in faiz kararını etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Yurtiçi tarafta ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı TL varlıkları ve yatırımcılar tarafında merakla bekleniyor. TCMB’nin faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizler yüzde 50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

Karar metninde verilecek mesajlar TL varlıkları üzerinde etki oluşturabilir. TL varlıklarında görülecek hareketlilik döviz kuru ve borsa tarafında oynaklık oluşturabilir.