Dolar TCMB kararına böyle tepki verdi

Düzenleme: Baran Yalçın
Dolar TCMB kararına böyle tepki verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beşinci defa pas dedikten sonrası döviz kurları nasıl hareketlendi? Dolar merkezin kararına nasıl tepki verdi işte detaylar…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün gerçekleştirdiği politika faizi toplantısında yüzde 50 sabit tutma kararı aldığını açıkladı.

TCMB’nin kararına döviz kuruna nasıl tepki verdiği piyasalar ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

Bugün sabah seansında 33,75 seviyesi civarında olan dolar kuru gün için sert yükselişler yaşayarak karardan hemen önce 33,83 seviyesine kadar yükseldi. Kararın hemen ardından ise 33,83 eviyesini korumaya devam etti.

Euro/TL tarafında da son zamanlarda peş peşe rekorlar görüldü. Bu sabah 37,57 seviyesine ulaşarak tüm zamanların rekorunu tazeledi. TCMB’nin kararı öncesinde 37,52 seviyesi yakınlarında bulunan Euro/TL karardan hemen sonra 37,52 seviyesine sürdürüyor.

TCMB’NİN KARARI NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün gerçekleştirdiği politika faizi toplantısında yüzde 50 sabit tutma kararı aldığını açıkladı. Merkez Bankası beşinci defadır kararını pas geçiyor. Piyasalar ve yatırımcılar TCMB için sene sonunda faiz indirim beklentisini sürdürüyor.

Karar metninde Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle beraber, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelediğine yer verildi.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı

Ayrıca Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini göz önünde bulundurarak enflasyonun ana eğilimini indirtecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak biçimde ayarlayacak.

DAHA ÖNCEKİ KARAR NE OLMUŞTU?
TCMB geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği faiz kararı toplantısında faizleri yüzde 50 seviyesinde tutmuştu.

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