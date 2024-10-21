Dolar ve altında 71 gün sonra kıyamet kopacak. Ünlü ekonomist kara haberi verdi

Birçok vatandaş, birikimlerini değerlendirmek için çeşitli yatırım araçlarına yönelmiş durumda. Bu bağlamda, ekonomistlerin yorumları büyük ilgiyle takip ediliyor. Son olarak, dikkat çekici tahminleriyle bilinen Selçuk Geçer, YouTube programında yatırımcıları uyararak önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, gram altın yatırımcıları için dikkat çekici tahminlerde bulundu. Ekonomik belirsizliklerin arttığı bir ortamda, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine gitmesi durumunda gram altın fiyatlarının 4.000 TL ve hatta 5.000 TL seviyelerine ulaşabileceğini belirtti. Bu tahmin, yatırımcıların dikkatini çekerken, altın ve döviz piyasalarında nelerin yaşanabileceği hakkında da önemli ipuçları sunuyor.

Geçer, piyasalarda artan belirsizliklerin doları etkileyerek gram altının fiyatlarını doğrudan etkileyeceğini vurguladı. Doların yükselmesi, altın fiyatlarının da artış göstermesine neden olacaktır. Şu anda gram altının fiyatı 2.990 TL civarındayken, dolardaki olası yükselişlerle birlikte bu fiyatların hızlı bir şekilde artabileceği öngörülüyor. Bu durum, birçok yatırımcının dikkatini çekiyor ve birikimlerini değerlendirmek için altına yönelmelerine sebep oluyor.

Geçer, ons altındaki artışların gram altın fiyatlarını doğrudan etkilediğini ifade etti. Özellikle ons altın fiyatlarının 2.700 doları aşması durumunda, gram altının da 5.000 TL seviyelerine yükselebileceğini belirtti. Bu bağlamda, yatırımcılar için altın fiyatlarının geleceği hakkında önemli bilgiler sunuyor. Geçer, “Bu yıl altın 3.000 dolara ulaşır mı?” sorusunun sıklıkla gündeme geldiğini belirtti.

Son dönemlerde birçok vatandaş, birikimlerini değerlendirmek için farklı yatırım araçlarına yönelmiş durumda. Ekonomistlerin yorumları, bu süreçte büyük ilgiyle takip ediliyor. Selçuk Geçer'in tahminleri, yatırımcıların altın ve döviz piyasalarındaki hareketleri daha yakından izlemelerine yol açıyor.

Belirsizliklerin ve olası faiz indirimlerinin etkileri, yatırım kararlarını şekillendirmede önemli bir rol oynuyor.

Selçuk Geçer, mevcut fiyatların yükselmeye devam edeceğini ve yıl sonuna doğru gram altının önemli seviyelere ulaşabileceğini belirtiyor. Ekonomik göstergelerin ve piyasalardaki dalgalanmaların, altın ve döviz fiyatları üzerinde etkili olacağı düşünülüyor. Yatırımcıların, bu süreçte dikkatli olmaları ve piyasa hareketlerini takip etmeleri büyük önem taşıyor.